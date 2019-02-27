ABD’deki Tennessee, Memphis’te yaşayan bir çocuk, eBay’den aldığı yedek parçaları kullanarak evin boş odasında bir füzyon reaktörü inşa etti. Reaktör gerçekten de çalışıyor.

Amerikan filmlerinde sık sık garajlar ve o garajlarda yapılan çalışmalar hikayeye dahil edilir. Tam olarak bir garajdan olmasa da evin boş odasından da mucitler çıkabildiğini göstermek ise Jackson Oswalt’a kaldı.

Jackson Oswalt adlı genç, 12 yaşındayken üstünde çalışmaya başladığı projesini 13. doğum gününden önce tamamlamayı başararak en genç yaşta füzyon reaktörü üreten kişi oldu.

Oswalt’ı bu işe yönlendiren ise bir başka gencin, 14 yaşındaki Taylor Wilson’un bir reaktör yaparak rekor kırması itmiş. Ailesinin finansal desteğini de arkasına alan Oswalt, kendi kendini eğiterek, mühendisler tarafından onaylı bir füzyon reaktörü inşa etti. 50,000 volt elektriğin döteryum atomlarını birleştirdiği reaktörde gerçekleşen işlem ile güneşimizde gerçekleşen işlem özünde aynı.

Ailesi, çocuklarının tam olarak ne üstünde çalıştığını anlamasalar da çocuklarına yaklaşık 10 bin dolarlık bir finansal destek sağladı. Jackson, parçaları bulmanın oldukça kolay olduğunu söylüyor. Parçaların bazılarını başka cihazlardan sökerken bazılarını da kendi projesine uygun hale getirecek şekilde modifiye eden genç, bir yıl dolmadan reaktörünü tamamladı.

Jackson, inşa sürecinin bol bol deneme yanılma içerdiğini söylüyor. Takıldığı noktalarda ise Open Source Fusor Research Consortium adlı foruma danıştığını belirtiyor. Bu forum, kendi reaktörünü inşa etmek isteyenlerin (ve muhtemelen çılgın bilim adamlarının) toplanma yeri durumunda.

Çocuğun babası Chris Oswalt, oğlunun ne yaptığını anlamadığını ama yaptığı şeyin tehlikeli olduğunu anladığını, oğlunun zarar görmemesi için uzmanlara danışmasını sağladığını belirtiyor.