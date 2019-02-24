50'den Fazla Türk Uzman Akkuyu Nükleer AŞ'de İşe Başlayacak

Ülkemizin ilk nükleer enerji santrali olan Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde görev alabilmek adına Rusya’daki nükleer eğitim programına katılan ikinci Türk öğrenci grubu da diplomalarını aldı. Eğitimleri başarıyla tamamlayan 50'den fazla Türk uzman, önümüzdeki günlerde Akkuyu Nükleer AŞ'de göreve başlayacak.

Rusya Federasyonu Ulusal Nükleer Araştırmalar Enstitüsü Moskova Fizik Mühendisliği Üniversitesi’nde (NRNU MEPhI) bir süredir nükleer eğitim alan Türk öğrenciler, Moskova'da düzenlenen törenle diplomalarına kavuştu. Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin inşaatını üstlenen Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom'dan gelen açıklamaya göre eğitimleri tamamlayan öğrencilerden bazıları, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde istihdam edilecek.

Eğitimlere ev sahipliği yapan NRNU MEPhI Üniversitesi'nin rektörü Mihail Strikhanov, mezun olan öğrencilerle iş birliğine devam edileceği vurgusunu yaparak "Görevlerinizin başındayken MEPhI ile ortak çalışmaları yürütmeye sürdüreceksiniz. Çoğunuzu, ülkelerinizdeki üniversitelerde profesör olarak ve nükleer endüstrinin birer sorumlu çalışanı olarak saygıyla selamlayacağımızı düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Nükleer eğitimleri tamamlayan Türk öğrencilerden Gülben Yıldız da Türkiye'ye yarar sağlama amacıyla çalışacaklarını belirterek "Türkiye’ye komşu olan ülkelerin neredeyse tamamında nükleer santraller mevcut ve Türkiye’nin nükleer enerji üretimine ihtiyacı var. Nükleer santraller temiz ve güvenilir enerji kaynağıdır. Akkuyu nükleer santrali ise dünyanın en güvenli santrallerinden biri olacak" açıklamasını yaptı.

Aralarında Vietnam ve Moğolistan'dan da gelen öğrencilerin olduğu grup, yapılan konuşmaların ardından diplomalarını aldı. Bilindiği üzere geçtiğimiz sene 6,5 yıl süren eğitimi tamamlayarak mezun olan ilk uzmanlar, Akkuyu Nükleer AŞ'de görevlerine başlamışlardı. Önümüzdeki süreçte ülkelerindeki nükleer çalışmalara yön verecek uzmanlardan 50'den fazlasının yine Akkuyu Nükleer AŞ'de çalışmaya başlayacağı belirtiliyor.