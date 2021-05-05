Bugatti, yatında maviliklere açılırken "Biraz da bilardo oynayayım" diyenler için özel bir bilardo masası tanıttı. 300 bin dolar fiyata sahip olan bu ultra lüks bilardo masasından yalnızca 30 adet üretilecek.

İtalyan asıllı lüks spor otomobil markası Bugatti, sahip olduğu lüks, gösteriş ve performans tecrübesini farklı alanlara da yaymak istiyor gibi görünüyor. Zira Bugatti tarafından tanıtılan son ürün, motor sesiyle kulaklarımızın pasını silen bir otomobil değil, sahip olmak için paradan daha fazlasına ihtiyaç duyacağınız bir bilardo masası oldu.

Bugatti'nin IXO ortaklığında geliştirmiş olduğu Bugatti Pool Table ya da Türkçe adı ile Bugatti Bilardo Masası, İtalyan asıllı Alman markanın iddiasına göre profesyonel turnuvalarda kullanılan bilardo masaları ile aynı standartlara ve özelliklere sahip olacak şekilde üretildi. Ancak onu bir Bugatti ürünü haline getiren birkaç önemli fark bulunuyor.

Her şeyden önce; Bugatti Bilardo Masası'nın çerçeveleri, işlenmiş alüminyum ve titanyumdan oluşuyor. Ayrıca baştan aşağı karbon fiber yapıya sahip olan gövdesi, Bugatti otomobillerin ruhunu bu ultra lüks bilardo masasına taşıyor. Ayrıca bilardo toplarını sokacağınız ceplerde deri astara ve paslanmaz çelikten bir iskelete sahip.

Tahmin edebileceğiniz gibi Bugatti, söz konusu bilardo masasını satın alanlara ihtiyaç duyacakları tüm ek ekipmanları da sağlıyor. Buna 13 inç dokunmatik ekrana sahip bir spor tabelası, karbon fiber tasarımlı tavan lambası, toplar için özel bir deri taşıma çantası, alüminyum tebeşir kutusu, bir temizleme fırçası ve tabiki istekalar da dahil.

Bugatti, bu ultra lüks bilardo masasına sahip olmak isteyenlerin muhakkak bir yata sahip olacaklarını düşündüğünden bilardo masasına özel bir teknoloji entegre etmiş durumda. Yatların denizlerdeki dalgalar nedeniyle denge kaybı yaşayabileceğini, bu nedenle de yatın içinde sıradan bir bilardo masası ile oyun oynamanın mümkün olmayacağını bilen şirket, kendi bilardo masasına jiroskopik sensör destekli bir denge mekanizması eklemiş.

Söz konusu denge mekanizması, bilardo masasının ayaklarını milisaniyeler içinde uzatıp kısaltarak daima mükemmel bir denge sunmasını sağlıyor. Üstelik son derece sessiz ve titreşimsiz gerçekleşen bu işlem, oyuncular yatta ayakta düz durmakta zorlansa da bilardo karşılaşmasının devam edebilmesini sağlıyor.

Bugatti tarafından yapılan açıklamalara göre Bugatti Bilardo Masası'ndan yalnızca 30 adet üretilecek ve satışlar önümüzdeki haziran ayında başlayacak. Bugatti'nin bu ultra lüks bilardo masası için talep ettiği fiyat ise 300 bin dolar. Söz konusu fiyat etiketi, Bugatti'nin bu bilardo masasını alanların neden bir yata sahip olacağını düşündüğünü açıklar nitelikte.