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13-20 Eylül: Türkiye'de Geçen Hafta En Çok İzlenen Film ve Diziler

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Türkiye'de 13-20 Eylül tarihleri arasında en çok izlenen film ve diziler belli oldu. İşte geçen hafta en çok ilgi gören yapımlar.

13-20 Eylül: Türkiye'de Geçen Hafta En Çok İzlenen Film ve Diziler
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Her biri farklı türden dizi ve filmleri bünyesinde bulunduran dijital film ve dizi platformları, ülkemizde de milyonlarca kullanıcı tarafından tercih ediliyor. Peki bu platformlarda en çok izlenen dizi ve filmler neler? Geride bıraktığımız hafta boyunca en çok ilgi gören yapımlar hangileri?

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JustWatch tarafından derlenen verileri kullanarak 13-20 Eylül tarihleri Türkiye’de en çok izlenen film ve dizilerle karşınızdayız. Dizilerde Netflix'teki yerli dizi Mezarlık zirvedeki yerini korurken filmlerde Mubi'deki Nasıl Seks Yapacağız? yeniden en üst sıraya yerleşmiş.

Türkiye’de geçen hafta en çok izlenen filmler

  1. Nasıl Seks Yapacağız? - Mubi
  2. Harry Potter ve Ateş Kadehi - HBO Max & TV+
  3. Dayanılmaz Çekim - Prime Video
  4. Son Gün Doğumu - Prime Video
  5. İyi ki Aldatılmışım! - Netflix
  6. Sultana - Prime Video
  7. 365 Gün - Netflix
  8. Godzilla Minus One - Netflix
  9. Hizmetçi - TV+
  10. Mickey 17 - HBO Max & TV+

Türkiye’de geçen hafta en çok izlenen diziler

  1. Mezarlık - Netflix
  2. Alıkara - TOD
  3. Game of Thrones - HBO Max & TV+
  4. Seni Tanıyorum - Netflix
  5. Off Campus - Prime Video
  6. From - TV+
  7. MobLand - Netflix & TOD
  8. Reacher - Prime Video
  9. The Last of Us - HBO Max & TV+
  10. Prens - HBO Max & TV+
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