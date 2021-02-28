"Dönüşüm Ellerinde" mottosuyla bu sene 17.'si düzenlenen 17 RLC Günleri, 2-3-4 Mart tarihlerinde çevrimiçi ortamda gerçekleştirilecek. Etkinlikte farklı sektörlerin önde gelen firmalarından temsilciler yer alacak ve katılımcılara sertifika verilecek.

Yıldız Teknik Üniversitesi IEEE YTÜ Öğrenci Kulübü tarafından bu sene 17.'si düzenlenecek olan '17. RLC Günleri' etkinliği başlıyor. "Dönüşüm Ellerinde" mottosuyla yürütülen etkinlik, 2-3-4 Mart tarihlerinde ziyaretçilerini ağırlayacak.

Çevrimiçi ortamda düzenlenecek 17. RLC Günleri'nde elektrik, elektronik, otomasyon, enerji, otomotiv, savunma sanayi, aydınlatma gibi sektörlerde hizmet veren dev firmalar yerlerini alacak. Kariyer odaklı oturumlar, öğretici paneller ve 3B stantların yanı sıra networking ve CV paylaşım imkânı da etkinlikte sunulacak.

17. RLC Günleri, 2 Mart'ta başlıyor:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in açılış konuşmasıyla 2 Mart'ta başlayacak olan 17. RLC Günleri, toplamda 3 gün sürecek ve sektörün öncü firmalarından temsilciler konuşmalar yapacak. Herkesin katılımına açık, ücretsiz ve sertifikalı olan etkinlik boyunca çekilişler ve ödüller de katılımcıları bekliyor olacak.

Etkinlikte neler var?

Katılımcı firmalar

Kalyon Enerji, Fanuc, ABB, EAE Elektrik, Ergun Elektrik, Oyak Renault, Enerjisa, B/S/H, Best, Wilo, Kordsa, Mitsubishi Electric, TUSAŞ, Karsan, Siemens, SchneiderElectric, Ledvance, Chint, Anadolu ISUZU, Temsa, AVL, Altınay, Banner, B&R, EkosGroup, Elektra, FEV, Festo, Kontek, Milres, Nachi, Renevo, Schunk, Sigma, Staubli, Weidmüller.

Paneller

Savunma Sanayii, Otomotivin Geleceği Elektrikli Araçlar, Geleceğin Meslek ve Becerileri, Yönetimin Liderleri, Akıllı Şehirlerde Enerji Çözümleri, Endüstri 4.0 ve Dijital Dönüşüm, İnsan Kaynakları ile İş Hayatına Hazırlan.

2-3-4 Mart 2021 tarihlerinde çevrimiçi ortamda gerçekleşecek 17. RLC Günleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için buradaki bağlantıya tıklayabilir, buradan da etkinliğe kaydolabilirsiniz.