1971 Model Chevrolet Suburban, Şahesere Dönüştürüldü

Zonguldak'ta yaşayan Kemal Albayrak, 1972 yılında satın aldığı ve 6 ay sonra satmak durumunda kaldığı Chevrolet Suburban'ına yıllar sonra yeniden kavuştu. Araca 28 ay boyunca bakım ve onarım işlemi yapan Albayrak, tamamen orijinal parçalarla yenilemeyi başardı.

Haberimizin kahramanı; Zonguldak'ta yaşayan, Türkiye Taşkömürü Kurumu'nda yıllarca çalıştıktan sonra emekli olan Kemal Albayrak isimli bir vatandaş. Albayrak, 1972 yılında ihaleye çıkarılan 14 adet 1971 model Chevrolet Suburban'dan bir tanesini satın alıyor. Ancak aracını yaklaşık 6 ay kullandıktan sonra yakın bir arkadaşının yoğun ısrarı üzerine Chevrolet Suburban'ı arkadaşına satıyor.

Albayrak'ın aracını sattığı arkadaşı, günümüzden 3 yıl önce hayatını kaybediyor. Araç, yıllar boyunca bu kişide kalıyor ve öldükten sonra da yasal mirasçılarına geçiyor. Bu durumdan şans eseri haberdar olan Albayrak, ölen arkadaşının oğluyla irtibata geçiyor ve aracı yeniden satın almak istediğini söylüyor. Bu teklifi kabul gören Albayrak, yıllar önce sattığı arabasına yeniden kavuşuyor.

Albayrak, aracı satın aldığında neredeyse hurdaya dönmüş olan bir Suburban'la karşılaşıyor. Araç üzerinde çalışıp yeniden kullanılabilir hale getirme kararı alan Albayrak, Türkiye ve ABD'den orijinal parça arayışına giriyor. Hem ABD hem de Türkiye'nin farklı yerlerinde bulduğu parçaları bir araya getiren Albayrak, aracı bakım ve onarıma alıyor.

Albayrak'ın çalışmaları, tam 28 ay sürüyor. Bu uzun süreçte aracın neredeyse her yerini elden geçiren Albayrak, 28 ayın sonunda aracını sıfır gibi yapmayı başarıyor. Suburban'ın zamanında makam aracı olarak kullanıldığını ifade eden Albayrak, aracının son halinin herkeste hayranlık uyandırdığını ve görenlerin fotoğraf çektirmek için adeta sıraya girdiğini söylüyor.

Albayrak, aracının tüm parçalarının orijinal olduğunu ve kesinlikle de satmayı düşünmediğini ifade ediyor. Bu aracın kendisi için özel bir yeri olduğunu ifade eden Albayrak, en büyük hayalinin gözü gibi baktığı bu arabayı torunlarına miras olarak bırakabilmek olduğunu söylüyor.