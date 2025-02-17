Çin merkezli Mars Hydro isimli bir firma, devasa bir veri ihlali yaşadı. 2,7 milyar civarında hassas bilgileri de içeren veriler sızdırıldı.

Siber saldırılar nedeniyle yaşanan veri sızıntılarının miktarı gün geçtikçe daha da artıyordu. Şimdi ise Çin merkezli bir şirkette böyle bir olay yaşandı. Şirketin yaşadığı veri ihlali, 2,7 milyar civarında kaydın sızmasına neden oldu.

İhlali yaşayan firmanın ismi Mars Hydro. Dünya çapında bilinen bir marka olan bu şirket, LED yetiştirme ışıkları, bitki yetiştirme çadırları gibi şeyler üretmesiyle biliniyordu.

Akıllı telefon, Wi-Fi, e-postalar ve daha birçok hassas veri sızdırıldı

Mars Hydro’nun ürünlerinin büyük bir çoğunluğu akıllı telefonlar üzerinden kontrol ediliyordu. İşte yaşanan sızıntıyı tehlikeli yapan da tam olarak bu. 2,7 milyar veri arasında hassas bilgiler de yer alıyor.

Gelen bilgilere göre sızan veriler arasında müşterilerin kullandığı cihazlar hakkında bilgiler, e-posta adresleri- parolalar, Wi-Fi bilgileri gibi birçok verileri yer alıyor. Verilerin korunmaması nedeniyle sızıntının yaşandığı da eklenmiş. Uzmanlar, bu veri ihlali nedeniyle kimlik avı saldırıları, ağlara ve cihazlara yetkisiz erişim, verileri ele geçirme gibi birçok potansiyel tehdidin oluşabileceğini belirtmiş.

Şimdilik sızan verilerin bir saldırganın eline geçip geçmediği konusunda bilgi yok. Yani kötü amaçlar için kullanılıp kullanılmayacağı da belirsiz. Neler olacağını zaman gösterecek.