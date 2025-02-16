iPhone’un “Otomatik Katıl” ve açık Bluetooth ayarlarının, sahte ağlar ve BlueBorne saldırıları yoluyla güvenlik riski oluşturabileceği açıklandı.

Apple iPhone kullanıcıları, cihazlarında varsayılan olarak açık gelen bazı ayarlar nedeniyle siber saldırı riskiyle karşı karşıya. National Security Agency (NSA), bu güvenlik açıklarının gerçek ve ciddi bir tehdit oluşturduğunu belirterek kullanıcıları dikkatli olmaya çağırdı.

iPhone kullanıcıları için önemli bir güvenlik uyarısı yapıldı. NSA, özellikle halka açık Wi-Fi ağlarına otomatik bağlanma ve açık bırakılan Bluetooth bağlantılarının, kişisel verilerin ele geçirilmesine yol açabileceği konusunda kullanıcıları uyardı.

Siber saldırılara kapı aralıyor

iPhone'larda varsayılan olarak açık bulunan “Otomatik Katıl” (Auto-Join) özelliği, cihazın halka açık Wi-Fi ağlarına otomatik olarak bağlanmasına neden oluyor. Bu durumun, kullanıcıların sahte ağlar üzerinden kişisel bilgilerinin ele geçirilmesine yol açabileceği belirtildi. Olası bir riski önlemek adına kullanıcıların Ayarlar menüsünden “Ağlara Katılmadan Önce Sor” (Ask to Join Networks) ve “Otomatik Katıl” (Auto-Join) ayarlarını değiştirerek cihazlarının rastgele ağlara bağlanmasını engellemeleri önerildi. Aynı zamanda dışarıdayken kullanılmadığı durumlarda Wi-Fi özelliğinin tamamen kapatılmasının ek bir güvenlik önlemi olduğu vurgulandı.

Bir diğer önemli güvenlik adımı, kullanılmayan Bluetooth özelliğinin kapatılması oldu. Amerikan Ulusal Güvenlik Ajansı (NSA), açık bırakılan Bluetooth’un “BlueBorne” adı verilen saldırılara yol açabileceği konusunda uyarıda bulundu. Bu saldırıların, kullanıcının herhangi bir işlem yapmasına gerek kalmadan cihazın ele geçirilmesine neden olabileceği belirtildi. BlueBorne saldırısı sonucunda cihazın fidye yazılımı ile kilitlenebileceği, kişisel verilerin çalınabileceği veya cihazın siber casusluk amacıyla kullanılabileceği açıklandı.

Kullanıcıların, daha önce bağlandıkları ancak tekrar kullanmayı düşünmedikleri Wi-Fi ağlarını cihazlarından silmeleri gerektiği tavsiye edildi. Ayarlar menüsünde bulunan “Düzenle” seçeneği kullanılarak, gereksiz veya şüpheli ağların kolayca kaldırılabileceği belirtildi. Aynı zamanda halka açık Wi-Fi ağlarına bağlanırken, gerçek işletme adlarını taklit eden sahte ağlara karşı dikkatli olunması uyarıldı.