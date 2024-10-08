Bilim insanları, Güney Afrika'da içinde canlı mikroorganizmalara ev sahipliği yapan 2 milyar yıllık bir kaya keşfetti. Bu keşif, Dünya'daki erken yaşam hakkında bildiklerimizi değiştirme potansiyeline sahip.

Güney Afrika’da incelemeler gerçekleştirilen farklı ülkelerden bilim insanları, çok önemli bir keşfe imza attı. Çok eski bir kaya parçasını içeren bu buluş, Dünya’daki yaşam hakkında tüm bildiklerimizi değiştirme potansiyeline sahip.

Araştırmacılar, Bushveld Magmatik Kompleksi’nde gerçekleştirdikleri derin kazı çalışmaları sonucunda 2 milyar yıllık olduğu düşünülen bir kayaya ulaştılar. Bu taşın içinde ise saklı canlı mikroplar keşfettiler. Araştırma bulguları, yakın zamanda Microbial Ecology üzerinden yayımlandı.

Şimdiye kadar kayalarda keşfedilen en eski canlı mikrop örneği

Yapılan açıklamada keşfedilen canlıların “şimdiye kadar kayalarda keşfedilen en eski canlı mikrop örneği olduğu” ifade edildi. Tokyo Üniversitesinden Yohey Suzuki, 2 milyar yıllık kayaların yaşanabilir olduğunu şu ana kadar bilmediklerini ifade etti.

Yeni araştırmadan önce canlı mikroorganizmaların bulunduğu en eski jeolojik kalıntı, okyanus tabanının altında keşfedilen 100 milyon yıllık bir tortuydu. Bu da yeni âdeta zaman makinesi görevi gören kayanın keşfinin ne kadar heyecan verici olduğunun bir göstergesi çünkü Dünya’daki erken yaşam hakkında bize yeni bilgiler kazandırıyor ve o zamanlardaki evrimsel süreç hakkında yeni bilgiler vadediyor. Şu anda Dünya’daki en erken yaşamın 3,5 milyar yıl önce ortaya çıktığının düşünüldüğünü belirtelim. İnsanlar ise birkaç yüz bin yıldır var.

Uzmanlar, taşa özgü olduğunu söyledikleri mikroorganizamaların çok yavaş bir şekilde evrimleştiğini de aktardılar. Bu da genetik yapıları üzerinde daha fazla araştırma yapmak gerektiğini ve daha önce benzeri görülmemiş sonuçlar ortaya çıkabileceğini gösteriyor. Suzuki, bununla ilgili “Bu mikropların DNA’sını ve genomlarını inceleyerek gezegendeki erken yaşamın evrimini anlayabiliriz.” diyor.