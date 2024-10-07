Yeni bir araştırmaya göre kara maddeyi bulma çalışmaları asla olumlu sonuç vermeyecek çünkü evrende kara madde bulunmuyor.

Evrenin oluşumuna dair şu anda en çok kabul gören teorik modele göre evren normal madde, kara madde ve karanlık enerjiden oluşuyor. Ottawa Üniversitesi'nde gerçekleştirilen yeni bir açıklamaya göre bu hipotez doğru değil ve evrende kara madde diye bir şey bulunmuyor.

Kozmolojide kara madde ifadesi, elektromanyetik alanlarla veya ışıkla etkileşime geçmeyen, sadece kütleçekim kuvveti ile gözlemlenebiliyor. Öte yandan kara maddeyi henüz göremiyoruz ancak galaksilerin, gezegenlerin ve yıldızların davranışlarını açıklamakta kara madde etkisi de kullanılıyor.

Kara madde diye bir şey hiç olmayabilir!

Ottawa Üniversitesi Fen Fakültesi'nden Fizik Profesörü Rajendra Gupta, Ortak Değişkenli Çiftlenme Sabiti ve "yorgun ışık" teorilerini birleştirerek bu sonuca ulaştığını açıkladı. Bu teorinin temelinde ise kozmik takvimde tabiatın güçlerinin zaman içerisinde azalması ve ışığın mesafe kat ettikçe enerjisinin düşmesi fikirleri yer alıyor.

Genel kabul gören görüşe göre evrenin yaklaşık yüzde 27'si kara maddeden oluşuyor. Normal madde ise evrenin yalnızca yüzde 5'ini oluşturuyor. Kalan kısmın ise karanlık enerjiden oluştuğu düşünülüyor. Gupta'nın gerçekleştirdiği çalışma ise bu teoriye meydan okuyor.

Gupta, daha önceki JWST gözlemlerinde evrenin yaşının 26,7 milyar olduğunun ortaya çıktığını, bu durumda da evrende kara maddenin var olmasına gerek olmadığını ifade ediyor. Öte yandan bu durum, evrenin açıklanması için kara maddenin olmadığı bir hipotez oluşturmayı da gerektiriyor.

Araştırma The Astrophysical Journal'de yayımlandı.