Amerikalı fotoğrafçı Noah Kalina, 20 yıl boyunca her gün kendisini çektiği fotoğraflardan oldukça etkileyici bir video hazırladı. 2000 yılında başladığı ‘selfie timelapses’ projesine müthiş bir sabır ve özveri ile devam eden fotoğrafçı, zamanın kendisinde bıraktığı izleri gözler önüne seriyor.

39 yaşındaki Amerikalı fotoğrafçı Noah Kalina, 11 Ocak 2000'den başlayarak hergün, günde bir kez yüzünü fotoğrafladı. Tam 20 yıl boyunca her gün aynı şaşkın ifade ile objektife bakan Kalina, 7.263 fotoğraftan oluşan videosunu YouTube kanalından paylaştı.

Oldukça enteresan bir çalışmaya imza atan fotoğrafçı, insanoğlunun zaman karşısına ne kadar aciz olduğunu bir kez daha yüzümüze çarpıyor. Kalina’nın 20 yıl boyunca büyük bir sabırla çektiği fotoğraflarda, arka planın, kıyafetlerin, saç şeklinin, dudaklarının ve gözlerinin zaman içinde nasıl değiştiğini görüyoruz. Değişmeyen ise tek bir şey var. O da, Kalina’nın donuk bakışları.

Solda, Kalina'nın 2000 yılında çektiği ilk fotoğrafı görüyorsunuz. Sağda ise şimdiki halini.

Yaşamının son 20 yılını 8 dakikalık bir videoya sığdıran Kalina, zamanın etkilerini göstermesinin yanı sıra, hayatın ne kadar monoton ve sıradan olduğunu hatırlatıyor. Arka fonda kullandığı melodi ve fotoğrafları, müthiş bir uyum ile harmanlayan 39 yaşındaki fotoğrafçı, adeta videoda kaybolmanızı sağlıyor.

Kalina ilk olarak 2006 yılında yayınladığı "Everyday" adlı selfie timelapses videosu ile gündeme gelmişti. 2000 yılından başlayarak 6 yıl boyunca her gün fotoğrafını çeken Kalina, şimdi bu ilginç projesinde yeni bir perde açıyor. Dahası, Amerikalı fotoğrafçının bu çalışması daha devam ediyor. Yani belki de bundan bir 5-10 sene sonra Kalina’dan yeni bir video görebiliriz. Kalina'nın çalışmalarına daha yakından bakmak isterseniz, internet sitesine veya Instagram hesabına göz atabilirsiniz.

Kalina’nın 20 yıl boyunca çektiği fotoğraflardan oluşan video: