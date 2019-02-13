Son yıllarda donanım anlamında oldukça fazla ilerleme kaydeden Google, 2019 yılında da yeni girişimlerde bulunacak. Şirketin, ilk akıllı saatleri olacak Pixel Watch'ı da bu yıl içerisinde duyurması bekleniyor.

2016'da Pixel'i ve Google Home'u tanıtan Google, zaman geçtikçe ortaya attığı fikir ve teknolojileri daha da geliştiriyor gibi görünüyor. Nikkei Asian Review'un yayınladığı rapor sayesinde 2019'da Google cephesinden bizleri nelerin beklediği açıklandı.

Nikkei tarafından açıklanan ilk ürün, Apple'ın iPhone XR'ından daha ucuz olması beklenen bir akıllı telefon. Bütçe dostu olması beklenen bu cihazın, Pixel 3 Lite olma olasılığı çok yüksek. Pixel 3 Lite olduğu iddia edilen bu akıllı telefonun yanı sıra Pixel 4'ün de ortaya çıkarılması bekleniyor.

Akıllı telefonların dışında, 2019 yılı içerisinde Pixel Watch adı altında ilk akıllı saatin de tanıtılması söz konusu. Piyasaya çıkacak olan bu akıllı saatin Apple Watch'a rakip olacağı düşünülüyor.

Bir diğer haber ise yeni Nest Cam'den geliyor. Nikkie'nin verdiği detaylara göre, Nest Cam'in yeni güvenlik kamerasının da 2019 yılı içerisinde piyasada olacağı belirtiliyor.