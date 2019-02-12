Apple ve Google'a Suudi Kadın Takip Uygulaması Tepkisi

Suudi Arabistan hükümeti tarafından yayınlanan ve kadınların takibini sağlayan uygulamayı barındıran Apple ve Google, insan hakları örgütlerinden yoğun eleştiri alıyor.

Şeriat ile yönetilen Suudi Arabistan’da kadınlar, toplumun alt tabakası olarak gözüküyor. Bir kadının evlenebilmesi, banka hesabı açması ve seyahat etmesi, bir erkek bekçinin iznine tabi. Özellikle seyahat yasağı, kadınların baskıcı ya da şiddet uygulayan ailelerden kaçmasını imkansız hale getiriyor.

Suudi hükümeti tarafından yayınlanan bir uygulama olan Absher de kadınların sorunlarından uzaklaşmasını zorlaştırıyor. Google Play ve App Store’dan indirilen bu uygulama, park cezalarını ödemek ve sürücü belgelerini yenilemek gibi çeşitli özelliklere sahip. Uygulamanın eleştirilen yanı ise ülke çapında kadınların takibini sağlayan dijital platform olması.

Absher uygulamasıyla erkekler, kendilerine bağımlı olan kadınların gidebilecekleri yerleri belirliyor. Böylece kadınların kendileri için belirlenen alanların dışına çıkmaları durumunda bekçilerine bildirim gidiyor. Bu uygulamanın, baskılardan kaçmaya çalışan kadınlar için sorun yarattığı bildiriliyor.

Aralarında İnsan Hakları İzleme Örgütü’nün de bulunduğu çeşitli insan hakları kuruluşları, Apple ve Google’a bu uygulamayı kendi uygulama marketlerinden kaldırmaları için baskı yapıyorlar. Her iki firmanın da şiddet veya baskıya karşı ciddi yasakları olduğunu söyleyen aktivistler, uygulamanın kesinlikle şiddet ve baskı için kullanıldığını söylüyor.