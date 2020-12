Formula 1'de 13 Aralık'ta yapılan Abu Dhabi GP ile birlikte sezona da nokta koyulmuş oldu. Her ne kadar Mercedes-Hamilton dominasyonu devam ettiyse de bu sezon oldukça heyecanlı geçti.

Pandemi nedeniyle oldukça geç başlayan ve 17 yarışla kısa bir takvim sunan 2020 sezonunda pek çok dikkat çeken olay yaşandı. Bizleri İstanbul Park'ın takvime dönmesi sevindirirken başka önemli olaylar da gerçekleşti. Gelin geçtiğimiz yıla hep beraber bir bakış atalım.

İstanbul Park yıllar sonra takvime döndü

Şüphesiz ki ülkemizde Formula 1'e gösterilen ilgi, İstanbul Park'ın yeniden yarış takvimine alınması ile birlikte bir anda yükseldi. Seyirci kararındaki değişiklikler, yenilenen asfalt tartışmaları, yağmurlu sıralama turları derken dünya çapında seyircilerin büyük keyif aldığı bir yarış gerçekleştirmiş olduk.

Ülkemizde yapılan yarışta zirveyi, bu sezon pek çok yarışta olduğu gibi Mercedes'in şampiyon pilotu Lewis Hamilton aldı. Sıralama turlarında en ön cebi kapmayı başaran Lance Stroll kendi adına bir ilki yaşamış oldu.

Hamilton ülkemizde şampiyonluğunu da ilan ederken, o hafta sonundan bugünlere pek çok güzel hatıra, beğenilen bir tanıtım filmi, neredeyse her biri çerçeveletip eve asılmalık ülkemize özel posterler ve dünya çapında F1 izleyicilerinin ülkemizi takvimde görmek istemesini sağlayacak bir mücadele kaldı.

Perez ve Gasly ilk defa yarış kazandı

Bu yıl genel olarak Lewis Hamilton'ın dominasyonuyla geçmiş olsa da iki pilot kariyerlerine birer yarış zaferi eklemeyi başardı. Bu pilotlardan ilki, İtalya'da Monza pistinde olaylı yarışta zirveyi elde etmeyi başaran Pierre Gasly oldu. İlk galibiyetini alan diğer isim ise şu anda gelecek yıl için bir koltuğu bulunmayan Racing Point pilotu Sergio Perez oldu. Lance Stroll de kariyerinin ilk pole position başarısını yakaladı.

Hamilton 265 yarış sonra yarışmadı

Lewis Hamilton, Formula 1'in en istikrarlı pilotlarından biri olarak biliniyor. Britanyalı pilot bu yıl, Sakhir GP'de Covid-19 testi pozitif çıktığı için yarışamadı. Böylece Hamilton, tam 265 yarış sonra yarış kaçırmış oldu. Bu da pilotun, Vettel'in bir sezonda 13 yarış kazanma rekorunu kırmasına engel oldu.

Yarış takviminde yeni isimler

İtalya'da Mugello pisti, Portekiz'de Autódromo Internacional do Algarve pisti bu yıl ilk kez takvimde kendilerine yer bulmayı başardı. Her iki pistte de ülkemizdeki gibi taze asfalt kullanılsa da daha alt serilerden yarışların da gelmesiyle birlikte daha oturmuş etaplar karşımıza çıktı. Her iki yarışta da kazanan Hamilton oldu. Mugello'da yapılan yarış, aynı zamanda Ferrari'nin şampiyona tarihindeki 1000. yarışı oldu.

Dünya değişti kazananlar değişmedi

Sezonun sonuna geldiğimizde ise kazanan isimler bir kez daha aynı kaldı. Mercedes takımı üst üste kazandığı 7. şampiyonlukla Ferrari'nin rekorunu da tarihe gömdü. Hamilton da üst üste 3. defa şampiyonluk ödülünü kazanmayı başardı.

Böylece Formula 1'de 2020 sezonu da geride kalmış oldu. Bir sonraki sezon 14 Mart'ta, alışılageldiği üzere Avusturya'da yapılacak olan yarışla başlayacak. Pek çok pilotun takım değiştireceği, yeni kuralların uygulanacağı 2021 yılında sizce kazanan kim olacak?