Son dönemin en keyifli yarışlarından birine ev sahipliği yapan İstanbul Grand Prix'sinde Lewis Hamilton şampiyonluğunu ilan etti. Böylece Hamilton 7. şampiyonluğu aldı.

Formula 1'de İstanbul Grand Prix'si tamamlandı. Koronavirüs pandemisi nedeniyle sezona sonradan dahil edilen pistlerden olan İstanbul GP, izleyenlere seyir zevki yüksek anlar yaşattı.

Şampiyonada pilotlar kategorisinde çok büyük farkla lider olan Hamilton, şampiyonluk amacıyla geldiği İstanbul'da istediğini aldı. Bottas’ın kendisinden 7 puan fazla alamaması durumunda şampiyon olacak olan pilot, güle oynaya istediği puanları topladı.

Zirve bir kez daha Lewis Hamilton'ın

Yarışta birinci sırayı Mercedes takımından Hamilton kazandı. Yarışa ilk cepten başlayan Racing Point pilotu Lance Stroll, uzun süre yarışı zirvede götürdüyse de pistin kurumaya başlaması ile birlikte gerilere düştü.

Daha önce 6 şampiyonluğu bulunan Lewis Hamilton, tek pit stop ile yarıştığı mücadeleyi zirvede tamamlayarak 7. şampiyonluğunu aldı. Bu yıl istediğini bulamayan takımlardan Ferrari de ilk 10'un dışında başladığı yarışta Vettel ve LeClerc ile 3. ve 4. sırayı almayı başardı.

Mercedes'in diğer pilotu olan Bottas ise defalarca spin atarak ve takım arkadaşından da 1 turdan fazla fark yiyerek ilk 10'un dışında kaldı ve yarışı puansız bitirdi. Markalar şampiyonluğunda 2. sırada bulunan Red Bull pilotları ise 6. ve 7. sırayı paylaştı.

3. sıra yarışı kızışıyor

Formula 1'de artık şampiyonların belli olmasıyla birlikte orta sıralardaki mücadeleler öne çıkmaya başladı. Takımların birbirine oldukça yakın olduğu 3.-6. arası pozisyonlar için olan mücadelede ise İtalyan ekibi Ferrari, İstanbul'da topladığı puanlarla önemli bir avantaj elde etmiş oldu.

Uzun yıllar sonra İstanbul'a gelen Formula 1, dünyanın dört bir yanında milyonlarca izleyiciye keyifli anlar yaşattı. Bakalım Formula 1 önümüzdeki yıl ülkemize geri dönüş yapacak mı? Yoksa bir sonraki yarış için yine yıllarca beklememiz gerekecek mi?