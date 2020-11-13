Formula 1 İstanbul’da: İşte Takımların İstanbul Afişleri

Dünyanın en büyük motor sporları organizasyonlarından biri olan Formula 1, bu yıl, 13-14-15 Kasım’da İstanbul’da düzenlenecek. Hafta sonunda yarışacak takımlar ise bu yarış için özel afişler hazırladı.

Formula 1, büyük otomobil üreticilerinin yeni teknolojilerini de denedikleri, her zaman büyük heyecana sahip olan bir spordur. Koronavirüs nedeniyle bu yıl daha sıkışık bir takvimle gerçekleştirilen şampiyonaya kısa bir süre önce yapılan açıklama ile İstanbul'un da dahil edildiği belirtilmişti.

Formula 1 takımları, sık sık yaptıkları gibi bu yarışa özel poster görselleri de hazırladı. Bazı takımlar yıl boyunca takip ettikleri tasarım dilini kullanmaya devam ederken bazı takımlar ise bu yarışa özel çalışmalar yaptı. Gelin bu posterlere hep birlikte bakalım.

Racing Point

Racing Point, griddeki en hızlı takım olmasa da sosyal medya anlamında şampiyonluğa en yakın takım olabilir. Sevimli pembedeslerin bu yılki genel tasarım tarzı bu afişte de karşımıza çıkıyor. Posterin detayları baktıkça daha eğlenceli hale geliyor.

McLaren

McLaren’in bu afişi ile İstanbul denince akla ilk gelen yerlerden biri olan Kapalıçarşı öne çıkarılıyor. Ebru tarzı hazırlanmış olan posterde, ülkemizin kültüründen esinlenildiği açık şekilde görülüyor.

Mercedes

Küçük kardeşlerinden biraz bu konuda ders alması gereken Mercedes, oldukça sade bir poster hazırlamış. Markalarda şampiyon olan Mercedes’in amacı bu yarışta Hamilton’ın şampiyonluğunu kutlamak.

Renault

Renault daha sade, otomobillerden ziyade pilotlara odaklanılmış bir poster tercih etti. Aslında yağmurda ve soğuk pistlerde fena performans vermeyen Fransız firma için İstanbul önemli bir fırsat olabilir.

Alfa Romeo

Alfa Romeo Racing’in kadrosunda bulunan yaşlı kurt Kimi Raikkonen, ülkemizde çok büyük bir hayran kitlesine sahip. Fin pilotu burada Sultanahmet’in önünde görüyoruz. Raikkonen daha önce İstanbul’da yarışan az sayıda pilottan biri.

Ferrari

Bu yıl pistte işler istediği gibi gitmeyen ve genel olarak sıkıntılı bir dönem geçiren Ferrari’nin son dönemde yaptığı en iyi çalışmalardan biri bu afiş olabilir.

Bonus: F1 tanıtım videosu

Formula 1 2020 Türkiye GP için hazırlanan afişler bu şekilde oldu. Siz bu afişlerden en çok hangisini beğendiniz?