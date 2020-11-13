F1 İstanbul Yarışı İçin Tanıtım Filmi Yayınlandı

Formula 1’in yarın başlayacak ve 15 Kasım’da sona erecek İstanbul yarışı için Alex Albon ve Pierre Gasly’nin yer aldığı tanıtım filmi yayınlandı. İstanbul’un tarihi yerlerinde görülen F1 araçları, yarışın gelmekte olduğunu müjdeledi.

13 - 15 Kasım tarihleri arasında tam 9 yıl sonra yeniden İstanbul’a gelen Formula 1, geçtiğimiz günlerde bu yarış için tanıtım film çekimleri yapmıştı. Red Bull Racing pilotu Alexander Albon ve Alpha Tauri pilotu Pierre Gasly’nin katıldığı çekimlerde İstanbul’un çeşitli tarihi noktalarına gidip bir kıtadan diğer kıtaya son derece yüksek hızlarda geçmişlerdi.

Yapılan bu çekimlerin ardından bugün Formula 1’in resmi Instagram hesabından 14’üncü etap olan DHL Türkiye Grand Prix’i için bir tanıtım videosu yayınlandı. Son derece güzel görüntülerin ortaya çıktığı tanıtım filminin paylaşıldığı gönderide; “Alex Albon ve Pierre Gasly, Formula 1’in Türkiye’ye dönüşünü kutlamak için güzel İstanbul kentinde kıtalararası bir gösteri düzenledi.” ifadeleri yer aldı.

Videoya ulaşamıyorsanız, buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Gasly’den İstanbul ve yarış açıklaması

Tanıtım filminde yer alan pilotlardan biri olan Pierre Gasly, yarın başlayacak yarışlarla ilgili olarak “Şehirde Formula 1 aracıyla gezmek güzel bir tecrübe oldu. Şehrin tarihi yerlerinde aracımla bulunmak benim için heyecan vericiydi, ancak hız limitini biraz aşmış olabilirim. Şu ana kadar muhteşem 2 gün geçirdim. İstanbul Park, teknik ve keskin virajlara sahip eşsiz bir pist. Yarın pistte yarışmak için sabırsızlanıyorum. Son yarışlarda yakaladığımız bu ivmeyi burada da devam ettirmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

2005 - 2011 yılları arasında 7 kez İstanbul’da düzenlenen Formula 1, sonraki yıllarda farklı ülkelerde sezonlar geçirmişti. 9 senelik aranın ardından bu sene yeniden Türkiye’ye gelen F1; 13 - 14 - 15 Kasım tarihlerinde düzenlenecek.