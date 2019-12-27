Geçtiğimiz günlerde Apple’ın Mart 2020'de piyasa sürmek üzere iki yeni iPad Pro modeli üzerinde çalıştığı bildirilmişti. Apple’ın üzerinde çalıştığı yeni iPad Pro modellerinin detayları ortaya çıktı.

Kaliforniya merkezli teknoloji devi Apple, ilk olarak 2018 yılında tanıtılan iPad Pro modellerinin halefi olacak yeni iPad Pro modellerini 2020 yılının ilk çeyreğinde piyasaya sürmeyi planlıyor. 2020 yılında çıkacak olan iPad Pro modellerinin bazı detayları bugün ortaya çıkmış olabilir. Akıllı telefon ve tabletler ile ilgili çeşitli bilgiler sızdırması ile bilinen OnLeaks isimli Twitter kullanıcısının gözler önüne serdiği bilgiler, cihazın eski modellere göre büyük bir farklılık içerdiğini gösteriyor.

Yeni iPad Pro modellerinin paylaşılan bilgilerine göre iki model de önceki modellerle aynı ekran boyutuna sahip olacak. 11 ve 12,9 inç ekran boyutuna sahip olması beklenen yeni iPad Pro modellerinin en çok göze çarpan özelliklerinden birisi ise kamerası oldu. Paylaşılan fotoğraflarla 2020 iPad Pro modellerinin ikisinde de iPhone 11 serisinde görülen üçlü kamera kurulumu bulunacağı iddia edildi. Önceki iPad Pro modellerinde ise bir adet kamera bulunuyordu. 2020 iPad Pro modellerindeki üçlü kamera kurulumunda ana sensörün yanında bir adet telefoto sensörü ve bir adet de geniş açılı sensör bulunacağı düşünülüyor.

Yeni modellerin 2020’nin mart ayında tanıtılması bekleniyor:

Paylaşılan görüntülerde Apple’ın yeni 11 inçlik iPad Pro modelinde şu anki modellerde olduğu gibi metal bir arka kapak tercih ettiği söyleniyor. 12,9 inçlik iPad Pro modelinde ise cam bir arka kapak tercih edildiği görülüyor. Daha önce ortaya çıkan bilgilere göre yeni iPad Pro modellerinde Apple’ın ekim ayında tanıttığı A13X yonga seti kullanılacak. Bunun yanı sıra ünlü Apple analisti Ming-Chi Kuo’nun söylediklerine göre Apple, yeni tablet modellerinde yeni bir ekran teknolojisi kullanmayı planlıyor.

Yeni iPad Pro modellerinde önceki versiyonlara göre farklı bir kamera kurulumu tercih eden Apple’ın bu modelleri 2019 senesi içerisinde piyasaya sürmesi bekleniyordu ancak beklenen gerçekleşmedi ve 2019 yılı sona erdi. Ortaya çıkan bilgilere göre yeni iPad Pro modelleri, 2020’nin ilk çeyreğinde piyasaya sürülecek. Mart ayında piyasaya sürülmesi beklenen cihazlar ile ilgili başka herhangi bir bilgi paylaşılmadı.