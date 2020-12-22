Steam'de her sene farklı kategorilerde senenin en iyi oyunlarının seçildiği Steam Ödülleri'nin 2020 oylaması başladı. Oylama 3 Ocak'a kadar devam edecek ve kazananlar da aynı gün açıklanacak.

Bu sene arka arkaya kırdığı eş zamanlı oyuncu sayısı rekoru ile PC'de en çok tercih edilen platform olduğunu kanıtlayan Steam, 2020'nin en iyilerinin seçileceği Steam Ödülleri'nde 2020 adaylarını açıkladı ve oylama başladı.

Geçtiğimiz haftalarda adayların seçilebilmesi için oylama başlamış ve tüm oyuncular kendi favorilerini aday gösterebilmek için oy kullanmışlardı. Şimdi ise sıra kazananı seçmeye geldi. Oyuncular toplamda 10 kategoride oy kullanabilecek ve verilen her oy için Kış İndirimi Koleksiyon Kartları setinden rastgele bir kart kazanma şansına erişecek.

Steam Ödülleri'nde oy kullanabileceğiniz kategoriler:

Yılın Oyunu

Yılın En İyi VR Oyunu

Aşk ile Devam Ettirilen

Arkadaşlarla Daha Zevkli

Üstün Görsel Stil

En Yenilikçi Oynanış

Kötü Olduğunuz En İyi Oyun

En İyi Albüm Ödülü

Zengin Hikayeye Sahip Üstün Oyun

Arkanıza Yaslanın ve Rahatlayın Ödülü

Sonucu belki de en çok merak edilen 'Yılın Oyunu' kategorisinde Red Dead Redemption II, Hades, Doom Eternal, Fall Guys ve Death Stranding'in adaylıkları bulunuyor. Tüm Steam kullanıcılarının diledikleri kategorilerde oy kullanabileceği Steam Ödülleri'nde oylama 3 Ocak, 20.00'a kadar devam edecek ve kazananlar aynı akşam saatler 21.00'ı gösterirken açıklanacak.

Siz de favori oyunlarınızı oylamak ve Steam Ödülleri'nde kazananlar arasında o oyunları görmek isterseniz buraya tıklayarak oylama sayfasına gidebilir, dilediğiniz kategorilerde oy kullanabilirsiniz. Hangi oyunlara oy verdiğinizi ve kazananlar için tahminlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Sonuçlar açıklandığında, vakit kaybetmeden sizinle paylaşıyor olacağız.