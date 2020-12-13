Steam, Eşzamanlı Oyuncu Sayısı Rekorunu Bir Kez Daha Kırdı

Çevrimiçi oyun mağazası Steam, 2020 senesinde eşzamanlı oyun rekorunu kırmaya doyamıyor. Mart ayında üst üste rekor kıran Steam, 2020 bitmeden bir kez daha eşzamanlı oyuncu sayısında rekor kırmayı başardı.

Dünyanın en büyük dijital oyun mağazalarından bir tanesi, hatta belki de birincisi olan Steam, bu sene mart ayında dünya genelinde uygulanan karantina kararlarının da katkılarıyla tüm zamanlardaki eşzamanlı oyuncu rekorunu kırmıştı.

Steam, bir tür gövde gösterisi olarak da nitelendirebileceğimiz bu eşzamanlı oyuncu sayısında 23 milyon 392 bin 298 eşzamanlı oyuncu sayısına ulaşmıştı. Dijital oyun mağazası, mart ayı içerisinde 20,3 milyon eşzamanlı oyuncuya ulaşarak rekor kırmış ve mart ayı bitmeden bu rekorunu 23,3 milyon ile geliştirmişti. Steam, yıl bitmeden önce eş zamanlı oyuncu rekorunu bir kez daha kırdı.

24,7 milyon eş zamanlı oyuncu

SteamDB'nin verilerine göre Steam, son 24 saat içerisinde 24 milyon 776 bin 635 eşzamanlı oyuncu sayısına ulaşarak tüm zamanlardaki rekorunu bir kez daha geliştirdi. Steam'in yıl bitmeden bu rekorunu bir kez daha geliştirmesi, bazı ülkelerde tekrar karantina kararlarının alınması, kış aylarının gelmesi ve Cyberpunk 2077'nin çıkışının etkilemiş olabileceği düşünülüyor.

Cyberpunk 2077, Steam'de tek oyunculu oyunların rekorunu kırarak 1 milyon eşzamanlı oyuncu sayısına ulaşmayı başarmıştı. Cyberpunk 2077'ye ek olarak 2012 yılında çıkan ve halen geniş bir oyuncu kitlesine sahip olan Counter Strike: Global Offensive de bu rekora katkıda bulunan oyunlardan bir tanesi olmuş gözüküyor. SteamDB verilerine göre CS:GO, son 24 saat içerisinde 1 milyon 89 bin eşzamanlı oyuncu sayısına ulaştı.

Tabii burada 24,7 milyonluk eşzamanlı oyuncudan 7,1 milyonunun oyunda olduğunu hatırlatalım. SteamDB verilerine göre son 24 saat içerisinde 1 milyon oyuncu CS:GO'daydı, 1 milyon oyuncu ise Cyberpunk 2077'deydi. Yani 7,1 milyon eşzamanlı oyunun neredeyse üçte biri bu iki oyunu oynuyordu.