Dünyanın en büyük otomobil üreticisi Volkswagen, yakın zaman önce tanıttığı 8. nesil Golf’un çarpışma testi sonuçlarını açıkladı. Yeni tasarımı ile büyük bir beğeni toplayan 2020 Volkswagen Golf, güvenlik tarafında da iyi bir performans gösterdi.

Volkswagen, popüler hatchback modeli Golf’ün uzun zamandır beklenen yeni versiyonunu geçtiğimiz ekim ayında tanıtmıştı. Hem kokpit hem de dış tasarımı çokça sevilen 8. nesil Golf, beş adet hibrit modelle birlikte gelmişti.

Alman marka, şimdiye kadar 35 milyondan fazla satan 2020 Volkswagen Golf’ün merak edilen çarpışma testi sonuçlarını açıkladı. Euro NCAP testlerine tabi tutulan yeni Golf, çarpışma testlerinden 5 yıldızla ayrılmayı başardı.

Yetişkin yolcu korumada yüzde 95, çocuk yolcu korumada yüzde 89, yaya korumasında yüzde 76 ve güvenlik yardımcısı kategorisinde yüzde 78 puan alan 2020 Volkswagen Golf, ne kadar güvenli bir otomobil olduğunu herkese kanıtlamış oldu.

2020 Volkswagen Golf, çarpışma testlerinden geçer not aldı

8. nesil Golf, her ne kadar başarılı bir güvenlik performansı gösterse de, kusursuz değil. Öyle ki, aracın yandan aldığı darbede sol arka kapısının açıldığı tespit edildi. Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Euro NCAP genel sekreteri Michiel van Ratingen, günümüzde kaza anında kapıları açılan araçların oldukça nadir olduğunu ve Volkswagen’in buna sebep olan temel problemi acilen bulması gerektiğini ifade etti.

Buna rağmen Alman marka, araçlarda standart olarak sunulan otomatik kapı kilidinin bu sorunu önleyeceğini belirtiyor. 2020 Volkswagen Golf hakkında daha fazla bilgiye sahip olmak için buradaki haberimizi okuyabilirsiniz.

2020 Volkswagen Golf çarpışma testi: