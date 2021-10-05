2021 Nobel Fizik Ödülünü Kazanan İsimler Açıklandı

Nobel Komitesi, bugün düzenlediği basın toplantısıyla 2021 Nobel Fizik Ödülü'nün sahiplerini açıkladı. Bu yıl üç bilim insanının layık görüldüğü ödül, iki farklı çalışmaya verilmiş oldu.

Dün sizlerle paylaştığımız bir içeriğimizde; Nobel Ödülleri'nin dağıtımına başlandığından ve sahibi açıklanan ilk ödülün Nobel Tıp Ödülü olduğundan bahsetmiştik. Nobel Komitesi bugün, Fizik Ödülü'nün kazananını açıkladı. Komite tarafından yapılan açıklamalara göre Syukuro Manabe, Klaus Hasselmann ve Giorgio Parisi isimli bilim insanları, ödüle layık görüldüler.

Nobel Fizik Ödülü'nü kazanan bilim insanları, farklı projeler üzerinde çalışmalarını sürdürüyorlardı. Bu bağlamda; Syukuro Manabe ile Klaus Hasselmann iklimi modelleyip, küresel ısınmayı hatasız bir şekilde öngörebilmeleriyle, Giorgio Parisi ise fiziksel sistemlerdeki düzensizliğin etkileşimini keşfettiği için Nobel Fizik Ödülü'ne layık görüldü.

Her üç bilim insanına da teşekkür eden Nobel Komitesi, bu bilim insanları sayesinde karmaşık fiziksel sistemlerin kavranabilmesine katkı sağlandığı ifade edildi. Ayrıca her üç bilim insanının da yaptıkları çalışmalarla fizik dünyasında devrim niteliğinde keşifler yaptıkları ifade edildi.

Bugün yapılan açıklamayla, 2021 Nobel Ödülleri'nin bir kategorisi daha sahiplerini bulmuş oldu. Sırada, aralarında Nobel Barış Ödülü'nün de olduğu 4 farklı kategori daha var. Komite, birkaç gün içerisinde tüm kazananları açıklayacak...