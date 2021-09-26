Aziz Sancar: Aşı Karşıtlığı Mantık Dışı Bir Tutum

TEKNOFEST için TÜBİTAK'ın onur konuğu olarak Türkiye'ye gelen Nobel ödüllü Türk bilim insanı Aziz Sancar, "TÜBİTAK COVID-19 Türkiye Platformu" ile buluştu. Sancar, COVID-19 aşılarına yönelik yaptığı değerlendirmede aşı karşıtlığının "mantık dışı bir tutum" olduğunu söyledi.

Bilindiği üzere COVID-19 aşıları kullanılmaya başladığından beri tüm dünyada aşıların yan etkilerine yönelik komplo teorileri üretildi. Küresel anlamda hükûmetlerin aşı olmayanlara yönelik bazı şartlar koşuyor olması da bu durumu iyice alevlendirirken Nobel ödüllü Türk bilim insanı Aziz Sancar, aşı karşıtlığına yönelik önemli açıklamalarda bulundu.

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST için TÜBİTAK'ın onur konuğu olarak Türkiye'ye gelen Sancar, "TÜBİTAK COVID-19 Türkiye Platformu" ile buluştu. "Birlikte Geliştirme ve Birlikte Başarma" başlıklı toplantının ardından değerlendirmelerde bulunan Sancar, "Türkiye'de aşı çalışmalarıyla ilgili bilgi aldınız. Aşı çalışmalarının geldiği noktayı nasıl buluyorsunuz?" sorusuna "Çok başarılı buldum. Bazılarından haberim vardı ama bu kadar ayrıntılı bilmiyordum. Gerçekten 3 yıl içinde harika işler başarmışlar ve iyi öğrenciler yetiştirmişler, gerçekten çok beğendim." ifadelerini kullandı.

'Aşı karşıtı olmak mantık dışı bir tutum'

Sancar, aşı karşıtlığı konusunda bir mesajının olup olmadığı sorusuna da "Ne diyeceğimi bilmiyorum çünkü aşı karşıtı olmak bence mantık dışı bir tutum. Aşı karşıtı olmak mantıklı bir tutum değil." yanıtını verdi.

Görev yaptığı üniversitenin aşı olmayanları kabul etmediğini kaydeden Sancar, "Türkiye kanunları zorluyor mu bilmiyorum ama kanun zorlamasa bile aşı olmak gerek, yoksa başkasını tehlikeye sokuyorsunuz. Buna hakkınız yok." değerlendirmesinde bulundu.