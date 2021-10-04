2021 Nobel Tıp Ödülünü Kazanan İsim Açıklandı

Dünyanın en prestijli ödüllerinden olan Nobel Ödülleri, bu yıl da dağıtılmaya başladı. Bu bağlamda; Nobel Tıp Ödülü'nü kazanan bilim insanları da açıklandı. Dünya Özlem Türeci ve Uğur Şahin'i beklerken, ödülün sahipleri David Julius ve Ardem Patapoutian oldu.

Alfred Nobel'in kurduğu derneğin 1901 yılından beri düzenli olarak verdiği ve dünyanın en prestijli ödülleri olarak bilinen Nobel Ödülleri, 2021 yılı için sahiplerini bulmaya başladı. Bu bağlamda açıklanan ilk ödüllerden bir tanesi, Nobel Tıp Ödülü oldu. Bu yıl, herkesin tahmini mRNA tabanlı koronavirüs aşısını bulan bilim insanları Özlem Türeci ile Uğur Şahin ismindeydi ancak böyle bir şey olmadı. Ödül, David Julius ve Ardem Patapoutian isimli iki bilim insanına verildi.

Biri Lübnanlı diğeri ABD'li olan bilim insanları, somatosensoriyel sistem üzerinde bir çalışma yürütmüş, bu çalışma kapsamında da sıcaklık ve temas reseptörlerini keşfetmeyi başarmışlardı. Uzmanlar, keşfettikleri bu reseptörleri dokunma için PIEZ01 ve PIEZ02, sıcaklık içinse TRPV1 olarak isimlendirmişlerdi. İşte bu keşfin yol açtığı sonuçlar, iki bilim insanının Nobel Tıp Ödülü ile 1.15 milyon doları kazanmalarını sağlamış oldu.

Yapılan keşifle insanların dünyaya nasıl adapte oldukları anlaşıldı

Nobel Komitesi, Nobel Tıp Ödülü'ne layık gördükleri bilim insanlarının çalışmasıyla ilgili açıklamalarda bulundular. Komite tarafından yapılan açıklamalarda söz konusu çalışmalar sayesinde insanların dünyadaki yaşama nasıl adapte olduklarının anlaşıldığı, ayrıca keşfedilen reseptörler ile aralarında kronik ağrıların da olduğu pek çok hastalık için tedavi geliştirilmesinin sağlanmış olduğu ifade edildi.

2021 Nobel Ödülleri, hafta boyunca sahiplerini bulmaya devam edecek. Verilecek ödüller arasında Nobel Fizik Ödülü, Nobel Kimya Ödülü, Nobel Edebiyat Ödülü, Nobel Ekonomi Ödülü ve Nobel Barış Ödülü sahiplerini bulacak. Açıklamalar devam ettikçe, biz de kazananları sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz...