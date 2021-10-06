2021 Nobel Kimya Ödülü'nün Sahipleri Belli Oldu

Alfred Nobel'in kurduğu dernek tarafından 1901 yılından bu yana belirli alanlarda insanlığa hizmet edenleri ödüllendirme amacıyla verilen Nobel ödüllerinin kimya dalındaki sahipleri belli oldu. Bir Alman, bir de İskoç asıllı Amerikalı bir kimyager ödüllerin alıcısı oldu.

İlk olarak 1901 yılında verilmeye başlanan Nobel Ödülleri, günümüze kadar birçok dalda farklı ülkelerin insanlarını ödüllendirdi. Oldukça prestijli bir ödül olan Nobel Ödülleri’nden birini de kimya dalında, 2015 yılında Türk bilim insanı Aziz Sancar kazanmıştı.

Edebiyat, ekonomi, fizyoloji veya tıp, fizik, kimya ve barış alanlarını kapsayan Nobel Ödülleri’nin 2021 yılında, kimya dalındaki alıcıları ödüllerini aldı. Söz konusu ödülün alıcıları, organokataliz geliştirmeleriyle bu ödüle layık görüldü.

Ödülün alıcıları, Alman Kimyager Benjamin List ve İskoç asıllı Amerikalı Kimyager David W.C. MacMillan:

Nobel Kimya Ödülü’nün 2021 yılındaki alıcıları, Alman Kimyager Benjamin List ve aslen İskoçyalı olan Amerikalı Kimyager David W.C. MacMillan oldu. İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi’nde düzenlenen basın toplantısında söz konusu bilim insanlarının organokatalizi geliştirmelerinden dolayı Nobel Kimya Ödülü’ne layık görüldükleri açıklandı.

Yapılan açıklamalarda, molekül inşasında yeni bir araç olan organokatalizin, farmasötik (eczacılık) araştırmalarında büyük etki yarattığı ve kimyayı daha çevreci kıldığı belirtildi.

Geçtiğimiz yıl söz konusu ödül, DNA zincirlerinin kesilmesine ve yeniden birleştirilmesine imkân tanıyan CRISPR/Cas9 sisteminin geliştirilmesine katkı sağlayan Fransız mikrobiyolog Emmanuelle Charpentier’e ve Amerikalı biyokimyacı Jennifer A. Doudna’ya verilmişti.

2015 yılında ise Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar, hücrelerin hasar gören DNA’ları nasıl onardığını ve genetik bilgisini koruduğunu haritalandıran araştırmaları sayesinde 2015 Nobel Kimya Ödülü’nü kazandı. 2021 Nobel Ödülleri'nin 'tıp' alanındaki alıcılarını görmek için ilgili haberimize göz atabilirsiniz.