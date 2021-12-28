Mobil ürün aksesuar pazarının 2021 yılında yüzde 50 büyüdüğü açıklandı. Yapılan araştırmalara göre 2021'de 25 milyon adet aksesuar satışı gerçekleştirilirken pazar büyüklüğü 10 milyar TL'nin üzerine çıktı.

Akıllı telefon ve tablet gibi taşınabilir ürünlerin kullanımı, COVID-19 pandemisi nedeniyle iyiden iyiye arttı. Pandemi koşulları nedeniyle evlerinde kalmak durumunda olan insanlar, sevdikleriyle iletişim kurmak ve vakit geçirebilmek için mobil cihazlara daha fazla ilgi gösterdiler. Bu durum, beraberinde mobil ürün aksesuarlarının kullanımını artırdı. Hatta yapılan araştırmalara göre mobil aksesuar pazarı, 2021'de yüzde 50 büyüdü.

Mobil ürünler için aksesuarlar sunan Mcdodo Türkiye, sektörle ilgili araştırma sonuçlarını yayınladı. Yapılan incelemeler, Türkiye'de 2021 yılında 25 milyon adet civarı mobil ürün aksesuarı satıldığını ortaya koydu. Bu yüksek satış miktarı, aksesuar pazarı büyüklüğünün 10 milyar TL'nin üzerine çıkmasını sağlamış oldu. Mcdodo Türkiye Genel Müdürü Mehmet Uçurum tarafından yapılan açıklamalarda, "Ekonomide yaşanan tüm olumsuz gelişmelere rağmen; tüketicinin ihtiyaçları ve eğilimlerinin yanı sıra teknolojik aletlerin artık hayatımızda vazgeçilmez bir noktaya gelmiş olması, pazarın 2022 yılında da büyümeye devam etmesine neden olacak." ifadelerine yer verildi.

2021'de en çok MagSafe destekli şarj cihazları tercih edildi

Mcdodo'nun yaptığı araştırmalara göre 2021'de en çok ilgi gören aksesuar, Apple MagSafe destekli şarj cihazları oldu. Tüketiciler, özellikle de birden çok cihazı aynı anda şarj edebilen stand türü ürünlere ilgi gösterdiler. Ayrıca dijital göstergelere sahip şarj kabloları da 2021'de en çok satın alınan ürünler olarak kayıtlara geçti. Mehmet Uçurum, bu istatistiklerin tüketicilerin daha çok şarjla ilgili aksesuarlara yöneldiğinin açık bir göstergesi olduğu anlamına geldiğini ifade ediyor.

Mcdodo Türkiye Genel Müdürü Mehmet Uçurum, 2022 yılına ilişkin de bilgi vardı. MagSafe destekli cihazların önümüzdeki yıl daha da popüler hale geleceğini söyleyen Uçurum, hızlı şarja imkan tanıyan şarj cihazlarının, dayanıklı ve enerji kaybına yol açmayan şarj kablolarının da ön plana çıkacağını ve tüm bunlarla birlikte mobil aksesuar pazar payının 2022'de daha da büyüyeceğini ifade etti.