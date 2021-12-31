2020'de olduğu gibi 2021'de de oldukça hareketli bir yıl geçirdik. Hack'lenmeler, skandallar, casus yazılımlar, NFT'ler, kripto paralar derken sayısız gelişmeyle karşılaştık.
Peki sen gündemi ne kadar iyi takip ettin? Sorduğumuz bu önemli teknolojik gündemleri hatırlıyor musun? Hemen hafızayı çalıştırmanın tam zamanı!
1. TIME ve Financial Times tarafından "Yılın Kişisi" seçilen isim kimdi?
- Jeff Bezos
- Elon Musk
- Richard Branson
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2. Amazon'un CEO'luğundan istifa eden Jeff Bezos, kurucusu olduğu ... 'in uzay aracıyla uzaya çıktı. (Boşluğu doldurun)
- SpaceX
- Blue Origin
- Virgin Galactic
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3. İsrailli NSO Group isimli bir siber silah şirketi tarafından geliştirilen casus yazılımın ismini hatırlıyor musun?
- Unicorn
- Centaur
- Pegasus
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4. Facebook'un yeni ismi?
- Metaverse
- Meta
- Oculus
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5. Twitter'ın kurucularından Jack Dorsey CEO'luk görevini kime devretti?
- Parag Agrawal
- Sundar Pichai
- Satya Nadella
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6. SpaceX'le uzaya gönderilen Türksat uydusunun ismi?
- Türksat 4A
- Türksat 5A
- Türksat 5B
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7. NASA'nın Mars'ta uçurduğu helikopterin ismi?
- Perseverance
- James Webb
- Ingenuity
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8. Bitcoin'i yasallaştıran ilk ülke olan El Salvador, hangi kıtada bulunuyor?
- Orta Amerika
- Okyanusya
- Orta Afrika
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9. Open Sea'de yayınlanan "Machine Hallucinations – Nature Dreams : AI Data Sculpture 2021 1/1" eseri 300.69420 ETH'e satın alınan sanatçı?
- Cem Yılmaz
- Refik Anadol
- Edward Snowden
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10. Son soru: Twitch'te gerçekleştirdiği yayın esnasında kişisel bilgileri chat'te paylaşılan yayıncı kimdi?
- Jahrein
- Elraenn
- Pqueen
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