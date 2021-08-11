En prestijli fotoğraf yarışmalarından biri olan Yeryüzü Fotoğrafları Ödülleri'nin kazananlarını açıklandı. 2021'in en iyi yeryüzü fotoğrafı, Rosie Hallam'ın çektiği Eğitim İçin Bir Hak oldu. Bu fotoğrafta, Etiyopyalı bir ailenin görüntüsü yer alıyordu.

İngiltere Ormancılık Kurumu ve İngiliz Kraliyet Coğrafya Derneği'nin iş birliğiyle gerçekleştirilen 2021 Yeryüzü Fotoğrafları Ödülleri'nin kazananları açıklandı. Rosie Hallam tarafından çekilen ve Etiyopyalı bir ailenin eğitimle birlikte hayatlarının değişmesini konu olan Eğitim İçin Bir Hak isimli fotoğraf, yılın en iyi yeryüzü fotoğrafı oldu.

6 farklı kategoride 55 fotoğraf ve 2 de filmin incelendiği yarışmada; mekan, doğa, değişen ormanlar, değişimin iklimi ve video gibi kategoriler bulunuyordu. Bu bağlamda, mekan kategorisinin kazananı Edward Bateman tarafından 3 boyutlu yazıcıda basılan Yosemite Ulusal Parkı görüntüsü oldu. Doğa kategorisinin kazananı ise İzlanda'da fotoğraf çeken Markus van Hauten'a ait Mavi Havuz oldu.

2021 Yeryüzü Fotoğrafları Ödülleri kazananları

En İyi Fotoğraf: Eğitim İçin Bir Hak

Mekan kategorisinin en iyisi: Yosemite'de Half Dome ve Kış

Doğa kategorisinin en iyisi: Mavi Havuz

Değişen Ormanlar kategorisinin en iyisi: Bahçeye Benzeyen Orman

Değişimin İklimi kategorisinin en iyisi: Erozyonun Etkileri

Video kategorisinin en iyisi: The Semipalatinsk Polygon

Pierpaolo Mittica isimli yönetmen tarafından oluşturulan The Semipalatinsk Polygon, Soğuk Savaş döneminde yapılan nükleer denemelerin doğaya ve insanlara neler bıraktığını anlatıyor.