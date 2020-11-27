Çılgın Sayısal Loto’da 5 Trilyonda Bir İhtimal Gerçekleşti

Sisal Şans tarafından yürütülen Çılgın Sayısal Loto oyununda ilginç bir durum yaşandı. 18 ve 23 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilen çekilişlerde 6 sayının 4'ü aynı çıktı. Bu durum, 5 trilyon 437 milyar 710 milyonda bir gerçekleşecek bir olasılıktı. Haliyle şans oyunu tutkunları, bu duruma isyan etti.

Bir süredir Sişal Şans tarafından yönetilen şans oyunlarında yeni bir "neredeyse imkansızlık" gerçekleşti. Temmuz ayında gerçekleşen ve büyük tartışmalara yol açan 3,5 trilyonda 1 ihtimalin şokunu atlatamayan şans oyunu tutkunları, bu kez de 5 trilyon 437 milyar 710 milyonda bir ihtimali yaşadılar. Elbette yaşanan bu olay da tartışmaları beraberinde getirdi.

5 trilyonda birlik ihtimal, "Çılgın Sayısal Loto" oyununda gerçekleşti. 18 ve 23 Kasım tarihlerinde yapılan çekilişlerde, 6 sayıdan 4'ü aynı oldu. 8-22-55-71 sayıları, birkaç gün arayla üst üste çıktı. Çekilişi kazanan olmazken vatandaşlardan tepki geldi. Onlara göre böyle bir şeyin olması neredeyse mümkün değildi.

İşte Çılgın Sayısal Loto'nun 18 ve 23 Kasım tarihinde kazandıran sayıları

Bu arada, Sayısal Loto oynayan vatandaşlar, eski sistemde 1 ila 49 sayıları arasında 6 tane bilmeleri gerekiyordu. Operasyon yönetiminin Sisal Şans'a geçmesinden sonraysa 1 ila 90 arasında 6 sayının bilinmesi gerekiyor. Yani kazanma olasılığı, eskisine oranla çok düşük. Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz ise konuyla ilgili açıklamalarında, 50 çekilişin hiçbirinde kazanan olmadığını, kazanabilmek için 622 milyonda 1 ihtimalin gerçekleşmesi gerektiğini söylüyor.

Son olarak, temmuz ayında gerçekleşen 3,5 trilyonda 1 ihtimal olayında, Sisal Şans devrede değildi. Operasyonlar o dönem, devlet eliyle yönetiliyordu. 1 Ağustos 2020'de ise bu durum değişerek Milli Piyango İdaresi'nin operasyonel yönetimi, Demirören Holding ortaklığında olan Sisal Şans'a bırakıldı.