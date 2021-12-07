Milyonlarca vatandaşı doğrudan ilgilendiren 2022 asgari ücret pazarlıklarının ikinci toplantısı bugün gerçekleştirilecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı yetkilileri, Türkiye'nin ekonomik verilerini işçi ve işverenlerle paylaşacak.

Aralık ayının gelmesiyle milyonlarca vatandaşı ilgilendiren asgari ücret pazarlıkları da resmen başladı. Geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen ilk toplantıdan sonra pazarlıkların ikinci aşaması, bugün saat 14:00'te gerçekleştirilecek. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun bugünkü toplantısında, Türk-İş hem ev sahibi hem de toplantı başkanlığını üstlenecek.

Asgari ücret pazarlıkları, daha önceki yıllarda oldukça uzun sürerdi. Ancak bu yıl, durum biraz daha farklı olacak gibi görünüyor. Zira Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, konuyla ilgili açıklamalarında meselenin uzamasını istemediklerini söylemiş, pazarlıkların 1-2 hafta içerisinde tamamlanacağının altını çizmişti. Peki bugünkü toplantıda neler yaşanacak?

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı da toplantıda olacak

Saat 14:00'te Türk-İş genel merkezinde gerçekleştirecek toplantının en önemli katılımcıları, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı'ndan gelecek yetkililer olacak. Bu yetkililer, Türkiye'nin ekonomik verilerini işveren (Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK)) ve işçi temsilcileri (Türk-İş) ile paylaşacaklar. Bu da 2022 yılı asgari ücretinin belirlenmesinde önemli rol oynayacak.

1 Aralık'taki ilk toplantıda neler yaşanmıştı?

Bakan Vedat Bilgin, 1 Aralık'ta gerçekleştirilen ilk toplantıdan önce yaptığı açıklamalarda, işçi ve işverenlerle bir anket gerçekleştirdiklerini ve bu anket kapsamında 3.750 TL şeklinde bir beklentinin olduğunu söylemişti. Ancak bu durum, özellikle de işverenleri memnun etmemişti. Zira artan işçi maliyetinin sonucunun işçi çıkarmak olduğu ifade edilmişti.

Asgari ücret pazarlıklarının ne zaman sonuçlanacağı tam olarak kesinleşmedi ancak burada önemli olan şeyin asgari ücret tutarı değil, alım gücü olduğunu unutmamak gerekiyor. Zira asgari ücretle birlikte işverenlerin maliyetleri de artar ve tüm ürünlere zam gelirse, hayatımızda hiçbir şey değişmemiş olur. Hatta zaten zam furyasının yaşandığı bir dönemde, alım gücümüzün bugünkünden bile düşük olduğunu hep birlikte görebiliriz. Bakalım Türkiye, 2022 yılını nasıl geçirecek...