Türkiye Gazetesi’nden Yücel Kayaoğlu’nun haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, MTV oranında yaşanacak artış konusunda indirim yetkisini kullanabilir. Konu hakkında resmi bir açıklama yokken AK Parti kulislerinde bunun söylendiği ifade ediliyor.

Son aylarda büyük bir ivme kazanarak değerini daha da kaybeden Türk Lirası, haliyle beraberinde pek çok üründe zam getirdi. Bu ürünlerden biriyse zincirleme olarak zamlanan otomobillerdi. Kurun artmasıyla sadece kur üzerinden ülkeye giriş fiyatı neredeyse %50 oranında artan otomobiller, artık ÖTV’nin %50’lik dilimine dahi giremez oldu.

Öte yandan şu anda otomobil sahibi olan kişilerin de benzin ve bakım masrafları da arttı. Bunların yanı sıra kasım ayının sonunda Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2022 yılında vergi, harç ve cezalarda %36,2 artış olacağına dair bir tebliğ yayınlamıştı. Bu tebliğde belirtilen oranda artışın geleceği bir kalem de Motorlu Taşıtlar Vergisi idi.

MTV artış oranında indirim yapılabilir:

Resmî Gazete’de yayımlanan tebliğ ile %36,2 oranında artacağı açıklanan MTV, bu artışla birlikte 2022 yılında en düşük 1.431 TL olacak. Piyasada en fazla kullanılan ve motor hacmi 1.300 – 1.600 cc olan araçlarda ise en düşük MTV 1.830 TL’den 2.492 TL’ye yükselecek. Bu oranda bir artış, araç sahiplerinin üzerindeki yükü daha da artıracakken bugün bir nebze umutlandıran bir haber paylaşıldı.

Türkiye Gazetesi’nden Yücel Kayaoğlu’nun haberine göre AK Parti kulislerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın MTV konusunda indirim yetkisini kullanabileceği belirtiliyor. Buna göre Cumhurbaşkanı, sahip olduğu yetkiyi kullanarak %36,2 olarak belirlenen yeniden değerleme oranını %20’ye indirebilir. Bu konuda henüz resmi ağızdan bir açıklama olmadığını hatırlatalım.

Artış oranında söz konusu indirim yapıldığında 2022 yılında en düşük MTV 1.431 TL değil, 1.256 TL olacak.