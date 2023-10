2023 Nobel Edebiyat Ödülü'nün kazananı belli oldu. Norveçli yazar Jon Fosse, bu yılki ödülün sahibi oldu.

2023 Nobel Ödülleri, bu hafta boyunca sahiplerini buluyordu. Geride bıraktığımız üç gün boyunca, kimya, fizik ve tıp alanlarındaki ödüller sahiplerini bulmuştu. Bugün ise edebiyat kategorisinde ödülü kimin kazandığı açıklandı.

2023 Nobel Edebiyat Ödülü’nün kazananı, 64 yaşındaki Norveçli yazar Jon Fosse oldu. Fosse, ödülle birlikte yaklaşık 1 milyon dolarlık ödülün de sahibi oldu

Jon Fosse kimdir?

Yapılan açıklamada, ödülün Fosse’ye “söylenemeyenleri dile getiren yenilikçi oyunları ve nesirleri” nedeniyle verildiği ifade edildi. 1959 yılında dünyaya gelen Jon Fosse, hayatı boyunca yazdığı onlarca ünlü oyunla biliniyordu. Oyunları, dünya çapında farklı dillerde sahnelenmişti. Oyunlar dışında romanlar ve şiirler ve çocuk kitapları da yazmıştı.

Fosse’nin eserleri, “Fosse minimalizmi” olarak adlandırılan stilleriyle tanınıyor. Ünlü yazar, basit dil kullanımını tercih ederken mesajları sessizlik, ritim ve melodi gibi şeylerle veriyor. Fosse’nin, Samuel Beckett, Thomas Bernhard, Franz Kafka, Georg Trakl, Tarjei Vessas gibi birbirinden ünlü modernits yazarlarla karşılaştını da ekleyelim.

Nobel Komitesi Başkanı Andress Olsson da Fosse’ye ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “O birçok açıdan fantastik bir yazar. Okuduğunuzda sizi o kadar derinden etkiliyor ki eserlerine başladığınızda devam etmek zorunda kalıyorsunuz. Onu özel kılan şey, yazılarında oluşturduğu ‘yakınlık’. Sahip olduğunuz en derin duygular, kaygılar, güvensizlikler, yaşam ve ölüme dair sorular gibi her insanın karşılaştığı şeylere değiniyor.”

Üç kitaptan oluşan Septology, Someone Is Going to Come, Boathouse, Melancholy, Andvake, Jon Fosse’nin ünlü eserleri arasında yer alıyor.

Geçen yıl ödülü kim kazanmıştı?

Geçen yılki Nobel Edebiyat Ödülü'nü Fransız yazar Annie Ernaux kazanmıştı.

2023 Nobel Ödülleri'nin diğer kazananları için: