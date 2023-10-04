2023 Nobel Kimya Ödülü'nün kazananları açıklandı. Ödül alan 3 bilim insanı, geçmişte kuantum nokta teknolojisi üzerine çalışmışlardı. Bu teknoloji, bugün televizyon ve monitörlerde aktif olarak kullanılıyor.

Nobel Komitesi, bu haftanın başından beri Nobel Ödülü dağıtıyor. Bu bağlamda, Nobel Tıp Ödülü ile Nobel Fizik Ödülü için kazanan isimleri geçtiğimiz günlerde sizlerle paylaşmıştık. Bugün de Nobel Kimya Ödülü kazananları belli oldu. Ödülü kazanan bilim insanları; Moungi Bawendi, Louis Brus ve Alexei Ekimov'du. Peki bu bilim insanları hangi çalışmaları nedeniyle ödüle lâyık görüldüler?

Üç bilim insanı, aslında hepimizin hayatında olan nano teknolojiyle ilgili çalışmalar yaptılar. Bu bilim insanları, "kuantum nokta" (quantum dot) teknolojisiyle ilgili bir dizi çalışma yapmışlardı. Bu bağlamda; Alexei Ekimov, kuantum nokta teknolojisinin temellerini atan ilk isimdi. Bundan birkaç yıl sonra Louis Brus, sıvı içinde serbest hâlde dolaşan kuantum etkisini keşfetmeyi başardı. Moungi Bawendi ise kimyasal yöntemler ile mükemmel kalitede kuantum parçacıklar üretmeyi başardı. İşte tüm bunlar, Nobel Kimya Ödülünün kapısının aralanmasını sağladı.

Quantum dot teknolojisi, bugün pek çok markanın televizyon ve monitörüne hayat veriyor!

Quantum dot tabiri, tek başına hiçbir anlam ifade etmemiş olabilir. Ancak bu teknoloji, aslında yıllardır hayatımızın içerisinde. Bugün pek çok elektronik cihaz üreticisi, monitör ve televizyon gibi ürünlerinde quantum dot teknolojisinden faydalanıyor. Mesela Samsung'un QLED televizyonlarında quantum dot teknolojisi var. Ayrıca MSI, Arçelik ve LG gibi sektörün önde gelen isimleri de bu teknolojiden faydalanıyor.

Peki kuantum nokta teknolojisi tam olarak nedir? Ekranlarda nasıl bir fark yaratıyor?

Kuantum nokta teknolojisi, LED teknolojisinin gelişmiş bir hâli olarak düşünülebilir. Nano boyutlu kristaller helinde ekran panellerinde bulunan teknoloji, ultra yüksek parlaklık seviyesine ulaşılmasını sağlar. Böylelikle renklerdeki canlılık ve gerçeklik, üst seviyeye çıkar. Ayrıca kuantum nokta teknolojisinin tercih edildiği televizyon ve monitörlerde destek verilen renk sayısı daha fazladır. Bu da tüketiciye LED panelli ekranlardan daha etkileyici bir deneyim sunar.