2022 Nobel Edebiyat Ödülü Kazananı Açıklandı

Nobel Komitesi, 2022 Nobel Edebiyat Ödülü'nün kazanan ismini duyurdu. Nobel Edebiyat Ödülü ve 10 milyon İsveç kronuna layık görülen isim, Fransız yazar Annie Ernaux oldu.

Yaptıkları çalışmaları ve eserleriyle insanlığa hizmet edenlerin ödüllendirildiği Nobel Ödülleri, bu hafta açıklanıyor. 3 Ekim’de dağıtılmaya başlanan Nobel Ödülleri’nde bugün Nobel Edebiyat Ödülü’nün kazanan ismi açıklandı.

Nobel Komitesi, 2022 Nobel Edebiyat Ödülü’nü Fransız yazar ve edebiyat profesörü Annie Ernaux’a vermeye layık gördü. Ernaux, bugüne kadar “Babamın Yeri”, “Seneler”, “Yalın Tutku” ve “Boş Dolaplar” gibi eserleriyle ün kazanmayı başarmıştı.

Annie Ernaux’a Nobel Edebiyat Ödülü’nü nasıl kazandı?

Nobel Komitesi’nin açıklamasına göre Annie Ernaux’a Nobel Edebiyat Ödülü ve 10 milyon İsveç kronu kazandıran şey, “kişisel hafızanın kökleri, kolektif baskılanması ve yabancılaşması konusunda gösterdiği cesaret ve klinik duyarlılık konusundaki çalışmaları” oldu.

Annie Ernaux kimdir?

1940 yılında Normandiya’da dünyaya gelen Ernaux, nispeten fakir bir aileyle büyüdü. Ebeveynleri bakkal ve kafe işleten Ernaux, okulda orta sınıftan kızlarla tanıştığında çalışan sınıfındaki kendi ailesinden utanmaya başladı. Fakat bu utanç, daha sonra Ernaux’un romanlarını besleyen şey oldu.

Rouen ve Bordeaux Üniversitesi’nde eğitim gören Ernaux, okul öğretmeni olarak görev yapmaya başladı. Ernaux, daha sonrasında modern edebiyat alanında yüksek lisans yaptı. Ünlü yazarın edebiyat kariyeri, 1974 yılında yayımladığı otobiyografi romanı “Lex armoires vides” ile başladı.