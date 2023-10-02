Nobel Tıp Ödülünü kazanan bilim insanları açıklandı. Ödül, mRNA teknolojisini keşfeden bilim insanları Katalin Kariko ile Drew Weissman'a verildi.

1901 yılından beri verilmekte olan Nobel Ödülleri'nin bu yılki sahipleri bugün itibarıyla açıklanmaya başladı. Bu bağlamda bugün, Nobel Tıp Ödülü kazananları açıklandı. Komite, önümüzdeki günlerde de diğer kategorilerde ödül kazanan isimleri açıklamaya devam edecek. Peki Nobel Tıp Ödülü 2023'ü kim kazandı?

Nobel Komitesi, bu yıl Katalin Kariko ile Drew Weissman isimli bilim insanlarını Nobel Tıp Ödülüne layık gördü. Bu iki bilim insanı, en çok da COVID-19 pandemisinde konuştuğumuz mRNA teknolojisinin gelişiminde önemli roller oynamışlardı. Kariko ile Weissman, mRNA'nın vücutla nasıl etkileşime girdiğini tespit etmişlerdi. İşte bu keşif, COVID-19 pandemisinin ortaya çıkmasıyla insanlara umut olan aşıların hızlı bir şekilde geliştirilmesini sağladı.

"Umut verici bir fikir"

Nobel Tıp Ödülü verilen Katalin Kariko ile Drew Weissman hakkında yapılan açıklamalarda, bu iki bilim insanının mRNA teknolojisini çözmesiyle mRNA tabanlı aşıların geliştirildiği belirtildi. Nobel Komitesi, mRNA aşılarını "umut verici bir fikir" olarak nitelendirerek, mRNA teknolojinin kanser dahil pek çok hastalığa karşı etkin olarak kullanılabileceğini belirtti. Komite, COVID-19'un mRNA aşılarının sahip olduğu potansiyelin anlaşılmasını sağladığını ifade etti.

Geçen yıl kime verilmişti?

Nobel Tıp Ödülü, 2022 yılında Svante Paabo isimli İsveçli genetik bilimciye verilmişti. Svante Paabo, yaptığı çalışmalar ile modern insanın en yakın akrabalarından bir tanesi olan Neandartellerin genomunu sıralamayı başarmıştı.