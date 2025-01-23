Yeni bir rapor, kullanıcıların yapay zekâ uygulamalarına ne kadar para harcadıklarını ortaya koydu. Ayrıca bu uygulamalarda ne kadar süre geçirdiğimize dair veriler de geldi.

Yapay zekâ kuşkusuz günümüzün en büyük teknolojisi. Artık birçok insan, günlük hayatlarında yapay zekâ araçlarından yararlanmayı tercih edebiliyor. Peki bu uygulamalara ne kadar para harcıyoruz?

Sensor Tower tarafından yayımlanan yeni bir rapor, bu sorunun yanıtını verdi. Sıradan kullanıcıların yapay zekâ uygulamalarına harcadığı miktar, önceki yıla göre inanılmaz arttı.

Tüketici harcamaları 1 milyar doları geçti

Rapora göre geçen yıl yapay zekâ uygulamaları için yapılan genel harcamalar %13’lük bir artış görerek 150 milyar dolar seviyelerine çıktı. Sıradan kullanıcıyı içeren tüketici harcamaları ise artan talep nedeniyle inanılmaz artış gösterdi.

Öyle ki tüketicilerin ChatGPT gibi yapay zekâ uygulamalarına yaptığı harcamalar, 1,1 milyar dolar seviyesine kadar geldi. Bu, önceki yılla karşılaştırıldığında %200’lük devasa bir artış yaşandığını gösteriyor. Eğer bu büyüme sürerse, yapay zekâ uygulamaları yakında tüketici harcamalarında ilk 10’a girebilir. Tüm yıl boyunca harcamaların istikrarlı bir şekilde gittiği de aktarıldı. GPT-4o’nun tanıtıldığı yaz dönemi gibi kısımlarda harcamalarda ciddi yükselmeler görülmüş.

Bunlar dışında kullanıcıların yapay zekâ uygulamalarında ne kadar süre geçirildiği ve indirme verilerine de yer verildi. Kullanıcılar, geçen yıl bu uygulamalarda toplam 7,7 milyar saat geçirmişler. İsminde “AI” geçen uygulamaların indirme sayısı ise 17 milyara ulaşmış. Sadece ChatGPT’nin 50 milyonun üzerinde aylık aktif kullanıcı sayısı olduğu da eklenmiş.

Kısacası bu veriler, yapay zekâ çağında olduğumuzu bir kez daha gözler önüne seriyor. Şirketlerin yapay zekâ yatırımlarını daha da artırdığını düşündüğümüzde bu verilerin önümüzdeki yıl çok daha yükseklerde olacağını tahmin etmek zor değil.