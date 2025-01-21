OpenAI'ın aylardır söylentisi dolaşan "Operator" yapay zekâ aracıyla ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı. Bu aracın, sizin yerinize bilgisayarları kontrol edebileceği söyleniyor.

Bir süredir OpenAI’ın çok daha gelişmiş yapay zekâ araçlarıyla karşımıza çıkabileceği konuşuluyordu. Hatta daha geçen gün, şirketin doktora seviyesinde performans gösteren araçlar geliştirdiği öne sürülmüştü. Şimdi ise şirket hakkında başka iddia geldi.

Yapay zekâ alanındaki sızıntılarıyla bilinen yazılım mühendisi Tibor Biaho’nun aktardığına göre OpenAI, yakında sizin için bilgisayarınızı kontrol edebilen bir araç tanıtabilir.

Bilgisayarınızdan sizin için her şeyi yapabilecek

X’ten bir bpaylaşım yapan Biaho, “Operator” ismini alması beklenen bu yapay zekâ aracının varlığına dair macOS’te kanıtlara ulaştığını belirtti. ChatGPT'ye eklenecek bu aracın, kullanıcıdan bilgisayarın kontrolünü alıp onun için her şeyi yapabileceği söyleniyor.

Aslında bu tarz bir aracın varlığı ilk kez karşımıza çıkmıyor. Daha önce birçok kaynaktan Operator hakkında bilgiler gelmişti. Daha önce çıkan sızıntılarda aracın otonom olarak kod yazma ve seyahat planlama gibi şeyleri yapabilen bir sistem olacağı aktarılmıştı.

Ancak yeni sızıntıda, Operator’un henüz o kadar da başarılı olmadığına dair verilere de ulaşılmış. Yapay zekâ aracı, insanların yapabileceği bazı şeylerde %60 civarında başarı elde edebiliyormuş. Bu da daha fazla gelişmesi gerektiğinin ve şirketin onu piyasaya sürmek için daha fazla bekleyebileceğinin bir göstergesi.

Yine de heyecan verici olduğunu söylemek mümkün. Operator gibi bir araç, kullanıcı için tam bir dijital asistan görevi görerek onun yerine işlerini hâlletmesini ve hayatını daha kolay hâle getirmesini sağlayabilir.