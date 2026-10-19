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Bütçe Dostu Redmi 17 ve Redmi 17 5G, Türkiye’ye Geldi: İşte Fiyatları ve Özellikleri

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Xiaomi, yeni bütçe dostu akıllı telefon modelleri Redmi 17 ve Redmi 17 5G’yi Türkiye’ye getirdi. İşte fiyatları.

Bütçe Dostu Redmi 17 ve Redmi 17 5G, Türkiye’ye Geldi: İşte Fiyatları ve Özellikleri
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Xiaomi bünyesinde faaliyet gösteren Redmi, sunduğu uygun fiyatlı modeller ile büyük ilgi gören bir markaydı. Yakın zamanda da şirketin yeni Redmi 17 modellerini bizlerle buluşturduğunu görmüştük. Hem 4G hem de 5G versiyonlarıyla tanıtılmıştı.

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Şimdi ise bu telefonlar ile alakalı Türkiye’deki kullanıcıları yakından ilgilendiren bir gelişme yaşandı. Redmi 17 ve Redmi 17 5G modelleri, resmen ülkemizde satışa sunuldu. Gelin fiyatlarına bakalım.

İçerikten Görseller

Bütçe Dostu Redmi 17 ve Redmi 17 5G, Türkiye’ye Geldi: İşte Fiyatları ve Özellikleri
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Redmi 17 ve Redmi 17 5G fiyatları

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Telefon Konfigürasyon Fiyatı
Redmi 17 4 GB + 256 GB 18.999 TL
Redmi 17 5G 4 GB + 256 GB 20.999 TL

Redmi 17 ve Redmi 17 5G neler sunuyor?

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Redmi 17 serisinin her iki versiyonu da görsel deneyim tarafında aynı paneli paylaşıyor. Cihazların ön yüzünde 6,9 inç büyüklüğünde, 120 Hz yenileme hızına ve 825 nit tepe parlaklığa ulaşabilen HD+ LCD bir ekran var. Ancak iki modeli birbirinden ayıran en temel fark işlemci tarafında. Xiaomi, standart Redmi 17 modelinde MediaTek Helio G91 Ultra yonga setine yer verirken, Redmi 17 5G modelini ise Qualcomm Snapdragon 4 Gen 5 işlemciyle güçlendiriyor.

Kamera kurulumuna bakıldığında serinin hem standart hem de 5G sürümünde arkada f/1,8 diyafram açıklığına sahip 50 megapiksellik bir ana kamera ve ona eşlik eden standart bir yardımcı kamera bulunuyor. Önde ise f/1,8 diyafram değerine sahip 8 megapiksellik bir selfie kamerası var. Telefonların 45W desteğine sahip 7.500 mAh’lik büyük bataryalarla geldiklerini de belirtelim.

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