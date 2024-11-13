Bilim insanlarına göre 2024, küresel sıcaklıkların endüstri devrimi öncesine göre en az 1,5 derece sıcak olduğu ilk yıl olabilir.

Dünya bu yıl ilk kez sanayi devrimi öncesi döneme kıyasla 1,5 derece daha sıcak bir yıl yaşayacak gibi duruyor. Bu sıcaklık artışı geçen yılın rekorunu da geride bırakacak ve 1991-2020 ortalamasının da 0,6 derece üzerine çıktı. Konuyla ilgili bulgular, şu anda Azerbaycan'da devam eden COP29 İklim Zirvesi'nde Copernicus, Berkeley Earth ve İngiltere Meteoroloji Kurumu tarafından açıklandı.

Bu yılın başlarında El Nino hava olayı nedeniyle sıcaklıklar artıyordu ancak bu etki geçtiğimiz aylarda sona ermişti. O dönemde başlayan aşırı ısınma da iklim sistemini sarsıyor ve küresel olarak aşırı hava olaylarının yaşanmasına neden oluyor. Sadece bu yıl Valencia'da sel felaketi, ABD'de Milton Kasırgası, Peru'da orman yangınları ve Bangladeş'te pirinç tarlalarının yol olması gibi vakalar yaşanmıştı.

Ekstrem hava koşulları yeni gerçeğimiz olabilir

Dünya Meteoroloji Örgütü'nden Celeste Saulo, “Aşırı yağışlar, hızla güçlenen kasırgalar, ölümcül sıcak hava dalgaları, kuraklıklar ve orman yangınları artık yeni gerçeğimiz,” ifadelerini kullandı. Avustralyalı iklim bilimci Mark Howden ise “Eğer liderler ve şirketler hızla önlem almazsa 3°C daha sıcak bir dünyaya doğru gidiyoruz, 1.25 derece sıcaklık artışında bile dünya genelinde büyük etkiler gördük, daha yüksek seviyelerde etkiler çok daha yıkıcı olabilir.” diyerek liderlere çağrıda bulundu.

Öte yandan eşiğin 1,5 derece aşılmış olması, Paris Anlaşması'ndaki hedefin kalıcı olarak aşıldığı anlamına gelmiyor. Bu hedefler değerlendirilirken on yıllık ortalamalar ele alınıyor. Öte yandan bazı bilim insanlarına göre bu hedef çoktan aşıldı ve önemli doğal sistemler de çökmenin eşiğine gelmiş durumda.