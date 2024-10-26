Bilim insanları, yıllardır tartışma konusu olan küresel ısınma problemine başta anlamsız gelecek bir çözüm önerisi sunmuş durumda.

Bilim insanları, küresel ısınmayla mücadelede atmosferin üst katmanlarına, yani stratosfere, her yıl 5 milyon ton elmas tozu fırlatmak gibi sıradışı bir öneri sundu.

Geophysical Research Letters dergisinde yayımlanan araştırmaya göre bu yöntemle gezegenin sıcaklığının 1,6 santigrat dereceye kadar düşürülebileceği öngörülüyor. Bu düşüş, küresel ısınmanın neden olduğu bazı tehlikeli sonuçların önlenmesinde önemli bir adım olarak görülüyor.

Küresel ısınma problemini çözmek için farklı jeomühendislik yöntemleri bugüne kadar sıkça tartışıldı. Örneğin Antarktika üzerindeki atmosfere sülfür enjekte ederek güneş ışınlarının etkisini azaltmak gibi öneriler gündeme gelmişti ancak sülfür kullanımı, asit yağmurları gibi çevreye zararlı yan etkiler yaratma riski taşıyor ve durumu daha da karmaşık hâle getirebiliyor.

Mantıklı geliyor olsa bile oldukça maliyetli

Elmas tozu önerisi ise bu tür zararlı yan etkilere yol açmayacağı düşünülen bir seçenek. Bilim insanları, elmas tozunun diğer aerosol çözeltilerine kıyasla atmosferden daha yavaş ayrıştığını ve böylece uzun süreli bir soğutma etkisi sağladığını belirtiyor. Ayrıca elmas tozu topaklanmadığı için ısıyı hapsedecek bir etkiye sahip değil. Bu da elmas tozunu, iklim üzerindeki zararlı etkilerden kaçınarak etkili bir soğutma aracı hâline getiriyor.

Yine de bu iddiaların doğrulanması için daha fazla araştırmaya ihtiyaç var. Bazı uzmanlar, küresel ısınmanın etkilerinin tamamen durdurulamayacağı konusunda şüpheci olsa da bu tür yenilikçi çözümlerin umut verici olduğu ifade ediliyor.

Tabii bu tür bir operasyonun maliyeti de oldukça yüksek. Bilim insanları projenin 200 trilyon dolara kadar mal olabileceğini öngörüyor. Bu devasa bütçenin alternatif çözümler için harcanmasının daha mantıklı olup olmayacağı ise başka bir tartışma konusu.

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