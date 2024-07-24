Küresel ısınma nedeniyle Brezilya'da ağaçların göç ettikleri ortaya çıktı.

Ülkemizde çok sık görmesek de bazı ağaç türleri aslında hareket edebiliyorlar. Yeni bir araştırma, Brezilya'daki ormanlarda yer alan sıcağa duyarlı ağaç türlerinin sıcaktan kaçınmaya başladığını ortaya koydu. Ağaçlar, sıcaktan dolayı daha yüksek rakımlara göç ediyor.

Birmingham Üniversitesi ve diğer kurumlardan gelen araştırmacılar, bitkilerin dağlara ve yüksek bölgelere doğru göç ettiğini belgeledi. Journal of Vegetation Science dergisinde yayımlanan bu araştırma, önceki iklim değişiklikleri sırasında gözlemlenen tarihsel eğilimlerle de uyumlu olarak gösteriliyor. Çalışmaya göre pek çok ağaç türü, büyümek ve hayatta kalmak için en uygun koşulları arayarak daha serin ve yüksek bölgelere doğru hareket ediyor.

37 binden fazla ağaç incelendi

Bilim insanları, toplamda 603 farklı türe ait 37 bin 295 ağacın davranışlarını inceledi. Bu ağaçların yüzde 27'si daha yüksek rakımlara doğru yolculuk yaptı. Araştırmacılar, farklı türlerin farklı yönlerde hareket ettiklerini ortaya çıkardı. Buna göre ormanların alt kısmında yer alan ağaçlar daha aşağılara inerken genel olarak ağaçlar tepelerde toplandı.

Ağaçların zirvelere doğru hareketi, küresel ısınmanın bitki ve hayvanlar üzerindeki geniş etkilerine de dikkat çekilirken, sıcaklık artışlarının devam edeceği öngörülüyor. Bilim insanları daha fazla türün yüksek rakımlara veya enlemlere doğru hareket etmesinin muhtemel olduğu konusunda uyarılarda bulunuyor.

Araştırmacılar, ağaç türlerinin değişen dağılımlarına uyum sağlayabilecek, uyarlanabilir yönetim uygulamalarının gerektiğine işaret ediyor. Ayrıca bu göçün bölgedeki fauna ve flora üzerinde etkili olduğu belirtiliyor.