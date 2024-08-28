MG, sevilen crossover'ı ZS'nin yeni neslini resmen tanıttı. Yenilenen araç, hem dikkat çeken özellikler hem de iddialı bir fiyat etiketiyle geliyor.

Türkiye’de de popüler olan otomobil markası MG, yeni araçlarını tanıtmaya devam ediyor. Marka, bugün de sevilen crossover otomobili ZS’yi yeniledi. Aracın ikinci nesli hem dışında hem de içinde dikkat çeken yeniliklerle geliyor.

Yeni MG ZS, Nissan Juke, Hyundai Kona ve Renault Captur gibi otomobillere rakip olacak. Hem gelişmiş özellikleri hem de uygun fiyatı bu konuda gerçekten iddialı olduğunu gösteriyor.

Karşınızda 2025 MG ZS!

Dış taraftan baktığımızda yeni MG ZS tasarım anlamında iyileştirmeler aldığını ve artık daha şık bir görünüme sahip olduğunu görüyoruz. Her iki tarafta da LED aydınlatma olması dikkat çekiyor.

MG ZS, sadece hibrit motor seçeneğiyle çıkış yapacak. Araçta, 101 beygir gücüne sahip 1,5 litrelik dört silindirli benzinli motor var. Ona bir de arka koltukların altında bulunan elektrikli motor eşlik ediyor. İkisinin birleşmesiyle toplam güç 194 HP’ye çıkabiliyor. Tork değeri ise 250 Nm. Aracın 0’dan 100 KM’ye 8,7 saniyede çıktığını belirtelim.

Bunun dışında iç mekâna baktığımızda 12,3 inçlik bir bilgi eğlence ekranı yer aldığını görüyoruz. Ona 7 inçlik bir dijital gösterge paneli eşlik ediyor. Bunlar dışında park kamerası, anahtarsız giriş, otomatik farlar gibi özellikler var.

2025 MG ZS fiyatı

MG ZS’nin standart versiyonu 21.995 sterlin fiyata sahip. “Trophy” isimli üst seviye donanımı ise 25 bin sterline satılıyor. Bu versiyonda deri koltuk, 360 derece kamera, ayarlanabilen sürücü koltuğu, 18 inç daha büyük alaşım jantlar gibi özellikler var.

MG ZS’nin siparişleri şimdiden başlasa da ekim itibarıyla yollarda olacak. Türkiye’ye gelişiyle ilgili bir bilgi yok ancak şu anda ilk nesil ZS ülkemizde satılıyor. O yüzden bunun da gelebileceğini düşünebiliriz.