Avrupa'nın popüler elektrikli SUV'lerinden biri olan Skoda Enyaq, 2025 modeliyle tasarımı ve yenilenen özellikleriyle dikkat çekiyor.

Skoda’nın yeni elektrikli SUV modeli Enyaq, yenilenen versiyonuyla karşımızda. Şirket bu yıl yenilenmiş tasarımı, geliştirilmiş teknolojisi ve daha yüksek standart donanımlarıyla otomobil severleri büyülemeyi hedefliyor.

Yepyeni modern tasarım

Skoda, Enyaq’ı sadece birkaç düzenlemeyle değil, neredeyse nesil değişimi düzeyinde bir tasarım yeniliğiyle güncelledi.

Yeni Tasarım Dili : Modern ön panjur, keskin hatlara sahip 4 parçalı LED farlar (Matrix LED opsiyonu mevcut) ve artık Skoda logosu yerine "SKODA" yazısı dikkat çekiyor.

: Modern ön panjur, keskin hatlara sahip 4 parçalı LED farlar (Matrix LED opsiyonu mevcut) ve artık Skoda logosu yerine "SKODA" yazısı dikkat çekiyor. Aerodinamik Yenilik : Sürtünme katsayısı standart versiyon için 0.245, coupe içinse 0.225 olarak güncellenmiş. Bu değerler, Enyaq’ı Skoda’nın en aerodinamik modeli yapıyor.

: Sürtünme katsayısı standart versiyon için 0.245, coupe içinse 0.225 olarak güncellenmiş. Bu değerler, Enyaq’ı Skoda’nın en aerodinamik modeli yapıyor. Boyutlar ve Jant Seçenekleri: Modelin uzunluğu 4.66 metreye ulaşırken, 19-21 inç arasında değişen alaşım jant seçenekleri sunuluyor.

Teknoloji dolu kabin tasarımı

Kabin tasarımı dış tasarım kadar büyük değişimler göstermese de birçok dikkat çekici yenilik var. 5 inçlik dijital gösterge paneli aynı kalırken, artırılmış gerçeklik destekli head-up display eklenmiş. Ayrıca 13 inçlik bilgi eğlence ekranı, yeni bir yazılımla güçlendirilmiş.

Isıtmalı ön koltuklar, ısıtmalı direksiyon, anahtarsız giriş, üç bölgeli klima sistemi ve trafik asistanı da yeni Skoda'da yer alan teknolojik özellikler arasında.

Motor ve performans

Yenilenen Enyaq ve Enyaq Coupe, üç farklı motor seçeneğiyle satışa sunulacak:

Enyaq 60 : Önden çekişli, 204 bg güç ve 59 kWh batarya.

: Önden çekişli, 204 bg güç ve 59 kWh batarya. Enyaq 85 : Önden çekişli, 285 bg güç ve 77 kWh batarya.

: Önden çekişli, 285 bg güç ve 77 kWh batarya. Enyaq 85x: Dört tekerlekten çekişli, 285 bg güç ve 77 kWh batarya.

Maksimum menzil 588 km’ye kadar çıkarken, 175 kW’lık hızlı şarj desteği sayesinde yeni Skoda artık daha hızlı şarj edilebiliyor.

Peki siz Skoda'nın yenilenmiş Enyaq modeli hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.