Aston Martin, düzenlediği bir etkinlikte yeni otomobili Vantage S'i tanıttı. Yüksek performanslı süper otomobil, 2026 model olarak lanse edildi ve göreni kendine hayran bırakacak türden.

İngiltere merkezli lüks otomobil üreticisi Aston Martin, düzenlediği bir etkinlikte 2026 model Vantage S modelini tanıttı. Hâlihazırda satışta olan Vantage modelinin biraz daha yüksek performans sunan bir versiyonu olarak tanıtılan otomobil, tüm Aston Martin tutkunlarını kendine hayran bırakmayı başaracak gibi görünüyor. Gelin hep birlikte 2026 Aston Martin Vantage S'e yakından bakalım.

2026 Aston Martin Vantage S, markanın tasarım dilini doğrudan yansıtan bir görünüme sahip. Bu bağlamda; Aston Martin'in iri ızgara tasarımı ve damla şeklindeki far tasarımı, yeni otomobilde korunmaya devam ediyor. Gövdeye gömülü kapı kolları, ince şerit LED şeklindeki arka aydınlatmaları ve aerodinamiği ön plana çıkaran tasarımı, Aston Martin Vantage S'in öne çıkan özellikleri arasında yer alıyor.

Karşınızda 2026 Aston Martin Vantage S

Otomobilin iç tasarımına baktığımızda oldukça modern bir kabinle karşılaşıyoruz. Tam dijital gösterge ekranının tercih edildiği Aston Martin Vantage S'in orta konsolunda kavisli olarak yerleştirilmiş bir bilgi-eğlence ekranı görüyoruz. Bu bilgi-eğlence ekranının hemen altında ise otomobilin kontrolünü sağlayan tonla buton yer alıyor. Alcantara kumaş, S paket vurgusu ve yüksek performansa atıfta bulunan kırmızı renkli detaylar da dikkat çeken hususlar arasında.

Gelelim kaput altına. Aston Martin Vantage S, gerçek bir performans canavarı. Bu otomobilde bulunan çift turbolu V8 motor, 671 beygir gücü ve 790 Nm tork üretiyor. 0-100 km/s hızlanmasını 3,3 saniyede tamamlayan otomobilin maksimum hızı ise 325 km/s olarak açıklandı. Aston Martin mühendisleri, bu yüksek performansı konforlu bir sürüşle birleştirmek için süspansiyon sistemleri ile otomobilin yazılımında bazı iyileştirmeler de yaptılar.

Aston Martin tarafından yapılan açıklamada Vantage S modeli için ön sipariş sürecinin başladığı belirtildi. Yılın üçüncü çeyreği itibarıyla teslim edilmesi beklenen otomobilin fiyatı ise şimdilik belirsiz. Ancak burada bir tahmin yürütmek mümkün. Şirket, Vantage Coupe modelini 200 bin dolar civarında başlayan fiyatlarla satıyor. Hâl böyle olunca Aston Martin Vantage S'in fiyatının bundan daha yüksek olacağını rahatlıkla söyleyebiliriz.