Türkiye'de üretim yapacak SWM Motors ile iş ortağı Urzema Holding'den önemli bir hamle geldi. İki firma, Türkiye'ye yeni bir otomobil getirecek. Üstelik bu otomobil, Türkiye'de de üretilecek.

Ülkemizde elektrikli otomobil satın almak isteyen tüketicileri heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. Birkaç ay sonra Türkiye'de üretime başlayacak otomobil firması SWM Motors'un iş ortaklarından Urzema Holding, dikkat çeken bir adım attı. Yapılan çalışmalar ile Türkiye'de yeni bir elektrikli otomobilin üretimi için start verildi. Bu otomobil, JAC E30X olacak.

JAC E30X, şehir içi kullanım için oldukça ideal bir elektrikli otomobil. Hatchback gövde tipi ve retro izlere sahip tasarımı ile tüketicilerin çok seveceği otomobil, elektrikli motorunun kapasitesi ve menzili ile de gayet yeterli bir model. SWM ve Urzema Holding'in girişimleriyle Eskişehir'de SWM Motors'a ait otomobillerin üretileceği fabrika, büyük olasılıkla gelecek yıl itibarıyla JAC E30X üretimine de başlayacak.

Karşınızda JAC E30X

4025 mm uzunluğunda, 1770 mm genişliğinde ve 1560 mm yüksekliğinde olan otomobil, dairesel yapıdaki LED farları ile dikkat çekiyor. Çift renkli gövde yapısı, gövdeye gömülü kapı kolları ve yine LED'lerle desteklenen arka aydınlatmaları, JAC E30X'i oldukça sevimli yapmış durumda.

JAC E30X'in iç tasarımı da oldukça modern. Minimalist bir tasarım dilinin benimsendiği otomobil, 12.8 inç büyüklüğünde devasa boyutlu bir bilgi-eğlence ekranına ev sahipliği yapıyor. Küçük ama yeterli boyutlarda olan bir gösterge ekranının bulunduğu otomobilde ambiyans aydınlatma gibi opsiyonel özellikler de bulunacak. JAC E30X'in resmî internet sitesinde yer alan bilgiye göre bu otomobil, "Luxury" ve "Flagship" şeklinde iki donanım seçeneğine sahip. Bu donanımlardan hangilerinin Türkiye'de bulunacağı şimdilik belirsiz.

Türkiye'de büyük ilgi görme potansiyeli olan JAC E30X, elektrik motoruyla da üzmeyecek. Bu otomobilde bulunacak 100 kW kapasiteli motor, CLTC standartlarına göre 505 kilometreye ulaşan menzil değerine sahip olacak. 0-100 km/s hızlanma süresi 8 saniye civarında olan otomobilin maksimum hızı ise 150 km/s olarak açıklandı. JAC E30X'in şehir içi kullanıma uygun olduğunu düşünecek olursak bu değerlerin gayet yeterli olduğunu söyleyebiliriz.

SWM Motors'un Türkiye'de üreteceği ilk otomobil hangisi olacak?

Türkiye'ye geleceği açıklanan JAC E30X ile ilgili aktarabileceklerimiz şimdilik bu kadar. Bu otomobilin Türkiye fiyatının 1 milyon TL altı olması hâlinde piyasanın acayip karışacağını şimdiden söyleyebiliriz. Bakalım SWM Motors ile ortağı Urzema Holding, JAC E30X'e yönelik planları nasıl olacak...