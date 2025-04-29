Citroen, en lüks otomobili C5 Aircross'u yeniledi. Tasarımı da özellikleri de büyük oranda değişen otomobil, yılın ikinci yarısı itibarıyla satışa sunulacak.

Fransız otomobil devi Citroen, Türkiye'de de çok sevilen SUV modeli C5 Aircross'u yeniledi. Tabiri caizse baştan yaratılan otomobil, bu segmentte otomobil arayan tüketicilerin ilgisini çekmeyi başaracak gibi görünüyor. Peki yenilenen Citroen C5 Aircross, tüketicilere neler vadediyor?

Baştan sona yenilenen Citroen C5 Aircross, yepyeni bir silüetle karşımıza çıkacak. Bu bağlamda; ön kısımda LED'lerle desteklenmiş olan parçalı far yapısını göreceğiz. Oldukça şık bir ızgaraya ev sahipliği yapan SUV, arka kısımda ise ışık barı gibi görünen ancak öyle olmayan bir tasarım detayına ev sahipliği yapacak. Ön kısımdaki parçalı far tasarımı, arka kısımda da kendini gösterecek.

Karşınızda yenilenen C5 Aircross

Yenilenen Citroen C5 Aircross'un iç tasarımı, oldukça etkileyici görünüyor. Zira bu otomobilde 10.25 inç boyutlu dijital gösterge ekranı ile 13.6 inç boyutlu bilgi-eğlence ekranını görüyoruz. Stellantis tarafından yapılan açıklamaya göre bugüne kadarki en büyük ekran, Citroen C5 Aircross'a yerleştirildi. Bu arada; bu bilgi-eğlence ekranının ChatGPT entegrasyonuna sahip olacağını da söyleyelim.

Citroen C5 Aircross, kaput altında herkesi memnun edecek gibi görünüyor. Zira STLA Medium platformu üzerine inşa edilen bu otomobilde hem içten yanmalı hem hibrit hem de elektrikli motor seçeneği sunulacak. 1.2 litrelik motora sahip yarı hibrit model, 1.6 litrelik motora sahip şarj edilebilir hibrit seçeneklerine ek olarak 210 beygir ve 230 beygir gücü sunan elektrikli motor, Citroen C5 Aircross'ta mevcut olacak. Büyük elektrikli motor, 680 kilometreye kadar menzil sunabilecek.

Citroen, yenilenen C5 Aircross'un fiyatına ilişkin bir açıklama yapmadı. Ancak bu otomobil, yılın ikinci yarısı itibarıyla Avrupa pazarlarına ulaşmaya çalışacak. Merak edenler için mevcut C5 Aircross'un Türkiye fiyatının 1.919.000 TL'den başlayan fiyatlarla satın alınabiliyor olduğunu belirtelim. Yeni modelin bu fiyatın altında gelme şansı yok.