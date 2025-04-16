Kia, tamamen elektrikli ilk sedan modeli EV4’ü tanıttı. Yeni elektrikli modelin teknik detayları netleşti.

Kia, elektrikli otomobil dünyasına yeni bir model daha ekledi. Markanın tamamen elektrikli ilk sedanı EV4, New York’taki otomobil fuarında sahneye çıktı.

2026 model yılına sahip Kia EV4, markanın elektrikli otomobiller için geliştirdiği 400V elektrikli modüler platform üzerine inşa edildi. İlk olarak şubat ayında İspanya’da tanıtılan EV4, şimdi resmen ABD yollarına çıkmaya hazırlanıyor.

Yeni Kia EV4 özellikleri

EV4, iki farklı batarya seçeneğiyle tanıtıldı. Giriş seviyesi olan Light modeline 58,3 kWh kapasiteli bir batarya yerleştiren Kia, Wind ve GT-Line modellerinde ise 81,4 kWh kapasiteli uzun menzilli bir bataryaya yer verdi. Şirket, Light modelin yaklaşık 378 kilometre, Wind modelin ise yaklaşık 531 kilometre menzil sunduğunu açıkladı. Şarj sürelerine dair de bilgi paylaşan Kia, Light modelin %10’dan %80’e 28 dakikada, uzun menzilli modellerin ise 31 dakikada şarj edilebildiğini belirtti.

Tüm modellerde öne yerleştirilen 150 kW gücünde bir elektrik motoruna yer veren Kia, bu motoru standart olarak sunulan gelişmiş sürücü destek sistemleriyle tamamladı. Fiyat konusuna gelince; şirket, ABD’de uygulanan gümrük vergilerini gerekçe göstererek EV4’ün satış fiyatını henüz açıklamadı.

Kia’nın fuarda tanıttığı bir diğer araç ise EV9 Nightfall Edition oldu. Üç sıralı elektrikli SUV modelinin bu özel versiyonu, parlak siyah dış kaplama, 20 inç siyah jantlar ve karartılmış logoyla dikkat çekiyor. İç mekân da tamamen siyah tasarlandı. Nightfall Edition’ın, Kia’nın ABD’deki Georgia, West Point tesisinde üretileceği ve 2025’in ikinci çeyreğinde satışa çıkacağı açıklandı.