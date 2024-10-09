Dacia, birkaç yıl önce konsept olarak gösterdiği Bigster modelini resmen tanıttı. Önümüzdeki yıl başlarında yollarda olacak araç, büyük boyutlarıyla dikkat çekiyor.

Dacia, son zamanlarda tasarım konusunda kendini iyice geliştirmiş ve daha şık görünen otomobillerle karşımıza çıkmaya başlamıştı. Ülkemizde de çok popüler olan otomobil devi, şimdi de bu konuda yine öne çıkan Bigster modelini tanıttı.

Daha önce konsept olarak gösterilen Bigster, resmen bizlerle buluştu. Araç, şu anda piyasadaki en büyük Dacia modeli olmasıyla dikkatleri üzerinde topluyor.

Karşınızda Dacia Bigster

Bigster, aslında görüntü açısından markanın en popüler modellerinden olan Duster’ı andırıyor diyebiliriz. Ancak ondan çok daha büyük. Öyle ki boyutları sırasıyla uzunluk, genişlik ve yükseklik olmak üzere 4,57 metre, 1,81 metre ve 1,71 metre olarak açıklandı. Aks mesafesi ise 2,7 metre olarak karşımıza çıkıyor. Şık görünümlü araçta yeni Dacia logosunu da görüyoruz.

Daha teknik tarafa baktığımızda modelin 4 farklı motor seçeneğiyle sunulacağını görüyoruz. Bunlardan biri 1,2 litrelik motora sahip 140 beygir gücü üreten yarı hibrit TCe. İkincisi ise ECO-G 140 ismi verilen, hem LPG hem de yarı hibrit kuruluma sahip aynı 1,2 litrelik motoru kullanan versiyon. Bu versiyon 50 litre benzin, 49 litre LPG alıyor ve 1.450 km civarında menzil sunuyormuş.

Üçüncü hibrit versiyona baktığımızda ise dört silindirli motor ile elektrikli motorları harmanlayan 107 beygir gücü üreten bir model görüyoruz. Son olarak en üst seviye versiyon olan TCe 130 4x4, önden çekişli olan diğer üç modelin aksine dört tekerlekten güç alıyor ve 1,2 litrelik motor kullanıyor. Bu modelde yarı hibrit sistem ve 6 ileri vitesli manuel şanzıman görüyoruz.

İç mekâna geldiğimizde de şık bir tasarımla karşılaşıyoruz. Daha alt seviye donanımlarda 7 inçlik, üst seviyelerde ise 10 inçlik gösterge paneli var. Ortaya yerleştirilen bilgi eğlence ekranı ise standart olarak 10,1 inç boyutuyla geliyor.

667 litre bagajı ve genel anlamada boyutlarıyla kalabalık aileler için çok uygun bir araç olacak Dacai Bigster’ın fiyatı henüz belli değil. Aracın 2025’in başlarında yollarda olmasının beklendiğini ekleyelim.