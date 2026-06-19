Steam'de EA Yaz İndirimleri Başladı (FC 26, Battlefield 6 ve Dahası İndirimde)

Steam'in birçok farklı indiriminin ardından bugün de EA indirimleri başladı. Peki indirimlerde satın almaya değer hangi oyunlar var?

Dünyanın en popüler çevrim içi oyun mağazası olan Steam, yeni ve popüler oyunlara ev sahipliği yaptığı gibi oyunseverlerin memnun kalacağı indirim ve kampanyalar da sunuyor. Bu kampanyalardan biri de bugün başlayan "EA Yaz indirimleri".

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Steam'in kendi Yaz İndirimleri'ne bir hafta kala başlayan EA Yaz indirimleri, 9 Temmuz tarihine kadar sürecek. Kampanya kapsamında değerlendirmeniz gerektiğini düşündüğümüz oyunları aşağıda sizler için listeledik.

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Steam EA Yaz indirimleri

Oyun Normal Fiyat İndirimli Fiyat EA SPORTS FC 26 69.99$ 13.99$ (-%80) Battlefield 6 69.99$ 34.99$ (-%50) Split Fiction 49.99$ 32.49$ (-%35) Plants vs. Zombies: Replanted 19.99$ 12.99$ (-%35) STAR WARS Jedi: Survivor 69.99$ 13.99$ (-%80) It Takes Two 39.99$ 11.99$ (-%70) Dragon Age: The Veilguard 59.99$ 17.99$ (-%70) STAR WARS Jedi: Fallen Order 39.99$ 3.99$ (-%90) Mass Effect Legendary Edition 59.99$ 4.79$ (-%92) Titanfall 2 29.99$ 4.49$ (-%85) A Way Out 29.99$ 8.99$ (-%70) Alice: Madness Returns 9.99$ 1.99$ (-%80) STAR WARS Battlefront 19.99$ 4.99$ (-%75) Need for Speed Unbound 69.99$ 6.99$ (-%90) Unravel Two 19.99$ 2.99$ (-%85)

Steam'de başlayan EA yaz indirimleri kapsamında indirime giren tüm oyunlara buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.