Steam'de EA Yaz İndirimleri Başladı (FC 26, Battlefield 6 ve Dahası İndirimde)

Dünyanın en popüler çevrim içi oyun mağazası olan Steam, yeni ve popüler oyunlara ev sahipliği yaptığı gibi oyunseverlerin memnun kalacağı indirim ve kampanyalar da sunuyor. Bu kampanyalardan biri de bugün başlayan "EA Yaz indirimleri".
Steam'in kendi Yaz İndirimleri'ne bir hafta kala başlayan EA Yaz indirimleri, 9 Temmuz tarihine kadar sürecek. Kampanya kapsamında değerlendirmeniz gerektiğini düşündüğümüz oyunları aşağıda sizler için listeledik.
İçerikten Görseller
Steam EA Yaz indirimleri
|Oyun
|Normal Fiyat
|İndirimli Fiyat
|EA SPORTS FC 26
|69.99$
|13.99$ (-%80)
|Battlefield 6
|69.99$
|34.99$ (-%50)
|Split Fiction
|49.99$
|32.49$ (-%35)
|Plants vs. Zombies: Replanted
|19.99$
|12.99$ (-%35)
|STAR WARS Jedi: Survivor
|69.99$
|13.99$ (-%80)
|It Takes Two
|39.99$
|11.99$ (-%70)
|Dragon Age: The Veilguard
|59.99$
|17.99$ (-%70)
|STAR WARS Jedi: Fallen Order
|39.99$
|3.99$ (-%90)
|Mass Effect Legendary Edition
|59.99$
|4.79$ (-%92)
|Titanfall 2
|29.99$
|4.49$ (-%85)
|A Way Out
|29.99$
|8.99$ (-%70)
|Alice: Madness Returns
|9.99$
|1.99$ (-%80)
|STAR WARS Battlefront
|19.99$
|4.99$ (-%75)
|Need for Speed Unbound
|69.99$
|6.99$ (-%90)
|Unravel Two
|19.99$
|2.99$ (-%85)
Steam'de başlayan EA yaz indirimleri kapsamında indirime giren tüm oyunlara buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.