[Ağustos 2026] Toplam Fiyatı 3 Bin TL'yi Aşan 3 Oyun PlayStation Plus Abonelerine Ücretsiz

Sony'nin Ağustos ayında PlayStation Plus aboneleri için sunacağı ücretsiz oyunlar açıklandı. Bu oyunları kütüphanenize eklemeyi unutmayın.

Sony, PlayStation Plus kütüphanesine her ay yepyeni oyunlar eklediği gibi aynı zamanda birbirinden farklı oyunları da ücretsiz olarak dağıtıyor. Şimdi de Ağustos ayında PlayStation Plus abonelerinin ücretsiz bir şekilde şahsi kütüphanesine ekleyebileceği oyunlar resmî olarak açıklandı.

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Ağustos ayında PlayStation Plus abonelerine ücretsiz olarak dağıtılacak oyunlara baktığımızda en dikkat çekeni elbette Dying Light 2 Stay Human: Reloaded Edition. Serinin sondan bir önceki oyunu olan Dying Light 2 Stay Human: Reloaded Edition'ı oynamanızı şiddetle tavsiye ediyoruz.

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PlayStation Plus abonelerine ücretsiz verilecek yeni oyunlar

Oyun Platform Normal Fiyatı Dying Light 2 Stay Human: Reloaded Edition PS4, PS5 2.099 TL Big Walk PS5 Açıklanmadı Signalis PS4 849 TL

Listede yer alan oyunların tamamını 4 Ağustos'tan 31 Ağustos'a kadar PlayStation Plus abonesiyseniz şahsi PlayStation hesabınızın kütüphanesine ekleyebilirsiniz. PlayStation Plus aboneliğiniz sürdüğünüz müddetçe ömür boyu bu oyunları ücretsiz bir şekilde oynayabilirsiniz.